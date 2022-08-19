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Очередность в частных детсадах сократилась на 30 %
19 Августа 2022 12:41

Очередность в частных детсадах сократилась на 30 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О сокращении очередности в частных детских садах заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С каждым годом в Казахстане наблюдается увеличение рождаемости, что несомненно только радует. Наша задача в перспективе принять превентивные меры сегодня, чтобы обеспечить детей качественным дошкольным образованием в перспективе», - сказал Ералы Тугжанов на августовской конференции.

Для этого, по его словам, на системной основе проводится работа по усилению требований к деятельности дошкольных организаций.

«Благодаря мерам Правительства по развитию ГЧП 47 % частных детсадов способствовало сокращению очередности на 30 %. Только с 2021 года по республике открыты более 700 детских садов. Это очень хороший результат», - подчеркнул зампремьера.


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