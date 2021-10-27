Очередного скотокрада арестовали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Скотокрад задержан полицейскими Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Толебийского района обратился местный житель. Как рассказывает мужчина, с пастбища неизвестные украли две лошади с жеребенком. Сумма ущерба составила около 1 200 000 тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188 части 1 УК РК «Кража».

На задержание скотокрадов и раскрытие преступления ориентировали оперативников криминальной полиции и участковых инспекторов. Полицейские тщательно прочесали все близлежащие территории и пастбища, опросили односельчан и соседей. Проверили автомашины, перевозящие скот на рынки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий одна из лошадей была обнаружена на рынке.

Показания продавца скотины помогли в установлении личности подозреваемого. Им оказался житель Шымкента, пастух. Мужчину доставили в РОП. Ведется досудебное расследование. Как выяснилось, заметив пасущийся без присмотра скот, подозреваемый загнал в свой коровник. Далее реализовал по низкой цене продавцам на скотном рынке. Деньги потратил на собственные нужды.