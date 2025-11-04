Очередное крупное ограбление произошло в Париже

Как передает «Le Parisien», сигнализация в ювелирном магазине не сработала, а камеры наблюдения не зафиксировали злоумышленников. О произошедшем узнали только утром, когда один из сотрудников магазина пришел открывать бутик и нашел взломанную дверь и разбитые витрины.

— Входная дверь была разбита, касса разгромлена. Все витрины разбиты, — пишет газета.

В беседе с газетой Le Parisien парижская прокуратура подтвердила факт взлома.

— Предварительное расследование показало, что замок на двери магазина был взломан. Расследование продолжается, — заявила прокуратура, добавив, что ущерб также оценивается в 200 тысяч евро.

Напомним, четверо неизвестных похитили восемь бесценных драгоценностей, стоимость которых, по оценкам следователей, составляет 88 млн из двух витрин в галерее Аполлона знаменитого музея. Позже выяснилось, что счетная палата Франции предупреждала о слабых мерах безопасности в Лувре.

Также мы писали о том, что Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра королевские сокровища.