Очередное крупное ограбление произошло в Париже
Спустя две недели после резонансной кражи королевских украшений из музея Лувра преступники взломали бутик Swarovski во французской столице, похитив украшения и часы на сумму около 200 тысяч евро, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Как передает «Le Parisien», сигнализация в ювелирном магазине не сработала, а камеры наблюдения не зафиксировали злоумышленников. О произошедшем узнали только утром, когда один из сотрудников магазина пришел открывать бутик и нашел взломанную дверь и разбитые витрины.
— Входная дверь была разбита, касса разгромлена. Все витрины разбиты, — пишет газета.
В беседе с газетой Le Parisien парижская прокуратура подтвердила факт взлома.
— Предварительное расследование показало, что замок на двери магазина был взломан. Расследование продолжается, — заявила прокуратура, добавив, что ущерб также оценивается в 200 тысяч евро.
Напомним, четверо неизвестных похитили восемь бесценных драгоценностей, стоимость которых, по оценкам следователей, составляет 88 млн из двух витрин в галерее Аполлона знаменитого музея. Позже выяснилось, что счетная палата Франции предупреждала о слабых мерах безопасности в Лувре.
