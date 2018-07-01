Очередное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы
26 Июля 2018 01:35 226
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередное ДТП с участием общественного транспорта и автомобиля произошло в Алматы, передает с места события корреспондент МИА «Казинформ».
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Со слов очевидцев известно, что автомашина Toyota следовала по улице Жандосова в восточном направлении, а автобус следовал в южном направлении по улице Манаса. На перекрестке машины столкнулись. В результате пострадали пассажир и водитель авто. Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавших госпитализировала карета скорой медицинской помощи. На месте аварии работают сотрудники полиции.
Ключевые слова: ДТП, Алматы, Происшествия,
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