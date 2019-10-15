+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 13 °С
USD 389.62 EUR 429.98
RUB 6.06 CNY 55.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Очередное ЧП в Алматы: трубопровод прорвало по проспекту Райымбека

15 Октября 2019 11:02
Поделиться:
Очередное ЧП в Алматы: трубопровод прорвало по проспекту Райымбека

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Горячую трубу прорвало в Алматы, пострадали машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЧП произошло в районе ТРЦ «Максима» по проспекту Райымбека.

«Ситуация под контролем. Это старая труба, которая была введена в эксплуатацию в 1997 году. Уже отработала более 22 лет. Там малонаселённый участок. Пострадавших нет. Сейчас там работают восстановительные бригады. На стоянке пострадали машины, информация выясняется. Компенсация будет выплачена в установленном законом порядке Алматинскими тепловыми сетями», - сообщил представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Алматы Ян Гирин.

Напомним, вчера в Алматы также произошел порыв теплотрассы, в результате чего былы затоплены улица и несколько автомобилей. В акимате позже назвали предварительную причину.
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив