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Очередное ЧП в Алматы: трубопровод прорвало по проспекту Райымбека
15 Октября 2019 11:02
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Горячую трубу прорвало в Алматы, пострадали машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ЧП произошло в районе ТРЦ «Максима» по проспекту Райымбека.
«Ситуация под контролем. Это старая труба, которая была введена в эксплуатацию в 1997 году. Уже отработала более 22 лет. Там малонаселённый участок. Пострадавших нет. Сейчас там работают восстановительные бригады. На стоянке пострадали машины, информация выясняется. Компенсация будет выплачена в установленном законом порядке Алматинскими тепловыми сетями», - сообщил представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Алматы Ян Гирин.Напомним, вчера в Алматы также произошел порыв теплотрассы, в результате чего былы затоплены улица и несколько автомобилей. В акимате позже назвали предварительную причину.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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