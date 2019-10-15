Очередное ЧП в Алматы: трубопровод прорвало по проспекту Райымбека

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Горячую трубу прорвало в Алматы, пострадали машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЧП произошло в районе ТРЦ «Максима» по проспекту Райымбека.

«Ситуация под контролем. Это старая труба, которая была введена в эксплуатацию в 1997 году. Уже отработала более 22 лет. Там малонаселённый участок. Пострадавших нет. Сейчас там работают восстановительные бригады. На стоянке пострадали машины, информация выясняется. Компенсация будет выплачена в установленном законом порядке Алматинскими тепловыми сетями», - сообщил представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Алматы Ян Гирин.