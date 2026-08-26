Очередники смогут сами выбирать арендное жилье в селах Казахстана

В Казахстане меняется порядок предоставления арендного жилья в сельских населенных пунктах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК.

С 31 августа граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье, смогут самостоятельно выбирать подходящее арендное жильё в пределах своего района и подавать заявление на его получение.

Речь идет о жилье, построенном или приобретенном местными исполнительными органами за счёт средств государственного бюджета.

Первый прием заявлений по новому механизму пройдет с 1 по 7 сентября 2026 года на портале baspana.otbasybank.kz. Подать заявку смогут граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье в соответствующем районе. Для подачи заявления потребуется действующая электронная цифровая подпись.

Фото: Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК

После завершения приёма заявлений Отбасы банк сформирует список получателей. При распределении жилья будут учитываться дата постановки на учёт в очереди, уровень дохода семьи за последние шесть месяцев, состав семьи и социальный статус заявителя.

При этом правила предусматривают приоритет для отдельных категорий граждан. Не менее 20% государственного жилья будет распределяться среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не менее 50% предусмотрено для отдельных социально уязвимых категорий граждан.

Еще одно изменение касается условии по определению жилья предоставляемых очередникам. Эта норма начнёт действовать с 14 сентября 2026 года. При определении комнатности жилья будет учитываться состав семьи. В частности, предусмотрены требования по предоставлению отдельных комнат супругам и родителям, а также разнополым детям.

В дальнейшем такой порядок будет применяться на постоянной основе — при появлении доступного арендного жилья в сельских населённых пунктах соответствующего района.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внесены изменения в правила реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий.