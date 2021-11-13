Очередная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошла очередная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На ярмарке горожанам предлагали говядину, конину и баранину, мясо птицы, молочные и кисломолочные продукты, овощи (картофель, лук, морковь, капуста), фрукты, куриные яйца, рыбу, крупы, муку высшего сорта и другие необходимые продукты питания.

«Сегодня проходит ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской областей, а также предпринимателей-поставщиков товаров в торговые объекты города Нур-Султан. Ярмарка также проводится в рамках межрегиональной кооперации. Свою продукцию на ярмарку выставили около 150 предпринимателей. В ходе нее будет поставлено 250 тонн новой продукции. Цены на 10-15% дешевле рыночной», - рассказал руководитель отдела Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Руслан Идрисов.

На ярмарке можно приобрести килограмм конины за 2200 тенге, говядины за 2000 тенге, баранины за 2000 тенге, птицы за 1000 тенге, вареной колбасы за 850-2000 тенге, картофель за 140 тенге.

«Мы родом из Карагандинской области. Мы доставили колбасные изделия на ярмарку, которая проходит в нашем городе. Акимат Нур-Султана регулярно приглашает на свои ярмарки. Каждый год приезжаем сюда и торгуем. В столицу привезли самые вкусные из наших колбас. Приходите, покупайте. Все очень вкусно», - рассказала представитель ТОО «Колбасный цех» Мецгер» Раушан Ермекова.

Для многих горожан локация ярмарки оказалась очень выгодной.

«Я живу неподалеку и мне очень удобно ходить на ярмарки каждую неделю, чем ездить на базар. Здесь очень хорошая локация, центр города. Цены прекрасные, очень интересно смотреть, что привозят разные регионы. Жаль, что ярмарка заканчивается. За последний месяц я купила здесь мясо, овощи, фрукты. Все по хорошим ценам. Люди приезжают, закупаются. Я думаю, что это хорошая затея и пусть она продолжается», - рассказала жительница столицы Бану Ахметжанова.









Ранее на сельскохозяйственных ярмарках было представлено 5 тысяч тонн продукции. Участие в сельскохозяйственных ярмарках приняли товаропроизводители со всех областей республики.