Очередная перестрелка произошла на условной границе Азербайджана и Армении

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах своих позиций в нахчыванском направлении, тогда как в Ереване опровергают данное заявление, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Минобороны Азербайджана, позиции страны были обстреляны с территории Армении в направлении Нахчыванской Автономной Республики.

- 7 апреля примерно в 17:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении МО отмечается, что вооруженные силы Азербайджана предприняли ответные меры.

Армянская сторона опровергает сообщения об обстреле азербайджанских позиций.

- Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 7 апреля в 17:15 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности, - указывается в заявлении МО Армении.

Напомним, 31 марта Азербайджан обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эти заявления, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров.

2 апреля, а также 5 и 6 апреля, Баку и Ереван также обменивались обвинениями в обстрелах.