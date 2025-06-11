Очереди в ЦОН можно будет отслеживать в режиме реального времени

В этом месяце запланирован запуск цифрового табло в мобильных приложениях «ЦОН» и одного из сервисов навигации, позволяющего гражданам заранее видеть загруженность ЦОНов в режиме реального времени. На данном этапе функция находится на стадии разработки.

Сообщается, что это поможет людям более эффективно планировать визит, избегать часов пик и выбирать менее загруженные филиалы. Ожидается, что внедрение такого инструмента снизит поток посетителей в наиболее востребованные часы и равномерно распределит нагрузку по всем центрам. В перспективе подобный подход должен сократить очереди и повысить удобство получения государственных услуг.

Ранее мы сообщали, что со 2 июня в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Алматинской области изменились адреса дежурных центров обслуживания населения.

В мае текущего года была внедрена технология биометрической идентификации личности автовладельцев и экзаменуемых при оказании государственных услуг.