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    15:18, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Очереди в ЦОН можно будет отслеживать в режиме реального времени

    В целях распределения нагрузки и сокращения очередей в центрах обслуживания населения вводится новый онлайн-инструмент, передает корреспондент агентства Kazinform.

    цон
    Фото: Правительство для граждан

    В этом месяце запланирован запуск цифрового табло в мобильных приложениях «ЦОН» и одного из сервисов навигации, позволяющего гражданам заранее видеть загруженность ЦОНов в режиме реального времени. На данном этапе функция находится на стадии разработки.

    Сообщается, что это поможет людям более эффективно планировать визит, избегать часов пик и выбирать менее загруженные филиалы. Ожидается, что внедрение такого инструмента снизит поток посетителей в наиболее востребованные часы и равномерно распределит нагрузку по всем центрам. В перспективе подобный подход должен сократить очереди и повысить удобство получения государственных услуг.

    Ранее мы сообщали, что со 2 июня в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Алматинской области изменились адреса дежурных центров обслуживания населения.

    В мае текущего года была внедрена технология биометрической идентификации личности автовладельцев и экзаменуемых при оказании государственных услуг.

    Теги:
    ЦОН Правительство для граждан Цифровизация
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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