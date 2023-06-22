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Очереди в спецЦОНах: алматинцы спешат легализовать свои авто

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Июня 2023, 15:25
Очереди в спецЦОНах: алматинцы спешат легализовать свои авто

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До завершения легализации иностранных авто осталось девять дней, а в спецЦОНах Алматы наблюдаются длинные очереди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние дни автовладельцы создают длинные очереди в спецЦОНах Алматы. В связи с этим дополнительно создано 48 рабочих мест для приема заявок на легализацию, привлечены сотрудники из других отделов, введен усиленный режим работы», - сообщили в пресс-службе филиала НАО «Правительство для граждан» по Алматы.

Так, количество сотрудников, принимающих документы по легализации в специализированном ЦОНе №1, увеличено с 10 до 42, в спецЦОНе №2 - с 8 до 16, в спецЦОНе №5 - с 10 до 12 и спецЦОНе №6 - с 9 до 15 человек.

В филиале госкорпорации автовладельцам советует подавать заявки в режиме онлайн, не выходя из дома. Только после одобрения можно приехать в автоцон для оформления авто.

«Заявления на легализацию можно подать через портал eGov.kz и через мобильное приложение БВУ, после чего будут рассматриваться уполномоченным органом после 1 июля текущего года», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спецЦОНы Казахстана и процессинговые центры управлений административной полиции переходят на усиленный режим работы. C 1 июля прием заявок на легализацию будет остановлен.


Транспорт   Легализация. Приватизация   Цифровой Казахстан   ЦОН   Правительство для граждан   Авто  
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