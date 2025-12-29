Очередей меньше в два раза: ваучерное финансирование детсадов охватило 20 городов РК

В Казахстане на основе принципа «деньги следуют за ребенком» внедрен новый механизм распределения мест в дошкольных организациях. Об этом в рамках итоговых пресс-конференций Правительства сообщила первый вице-министр просвещения Майра Мельдебекова, передает агентство Kazinform.