16:44, 29 Декабрь 2025 | GMT +5
Очередей меньше в два раза: ваучерное финансирование детсадов охватило 20 городов РК
В Казахстане на основе принципа «деньги следуют за ребенком» внедрен новый механизм распределения мест в дошкольных организациях. Об этом в рамках итоговых пресс-конференций Правительства сообщила первый вице-министр просвещения Майра Мельдебекова, передает агентство Kazinform.
Она отметила, что по поручению Главы государства пилотный проект охватил 20 городов и 16 районов страны.
— В нынешнем году на основе принципа «деньги следуют за ребенком» через масштабирование механизма ваучерного финансирования в регионах очередность в детские сады сократилась до 2 раз. В пилотном проекте приняли участие 5,6 тыс. дошкольных организаций, ваучеры выданы 788 тыс. детей. Ваучерное финансирование сэкономило 21,8 млрд тенге бюджетных средств, которые были повторно направлены на выдачу новых ваучеров детям, — сообщила Майра Мельдебекова.