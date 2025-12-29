РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:44, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Очередей меньше в два раза: ваучерное финансирование детсадов охватило 20 городов РК

    В Казахстане на основе принципа «деньги следуют за ребенком» внедрен новый механизм распределения мест в дошкольных организациях. Об этом в рамках итоговых пресс-конференций Правительства сообщила первый вице-министр просвещения Майра Мельдебекова, передает агентство Kazinform.

    детсад
    Фото: energyprom.kz

    Она отметила, что по поручению Главы государства пилотный проект охватил 20 городов и 16 районов страны.

    — В нынешнем году на основе принципа «деньги следуют за ребенком» через масштабирование механизма ваучерного финансирования в регионах очередность в детские сады сократилась до 2 раз. В пилотном проекте приняли участие 5,6 тыс. дошкольных организаций, ваучеры выданы 788 тыс. детей. Ваучерное финансирование сэкономило 21,8 млрд тенге бюджетных средств, которые были повторно направлены на выдачу новых ваучеров детям, — сообщила Майра Мельдебекова.
    Теги:
    Минпросвещения РК Детсады Правительство РК Итоги года Дошкольное образование
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают