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Очень важно в развитие города привлекать также частные инвестиции – Алтай Кульгинов

12 Февраля 2022 19:44
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Очень важно в развитие города привлекать также частные инвестиции – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил на своей странице в Instagram о привлечении инвестиций в медицинскую сферу, передает МИА «Казинформ».

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«Очень важно в развитие города привлекать также частные инвестиции, в том числе в медицинскую сферу. За счет частных средств в столице ведется строительство пятиэтажной поликлиники с лечебно-реабилитационным центром.

Новый медцентр площадью 10 тыс квадратных метров расположен в перспективном застраивающемся районе Алматы (пересечение улиц К. Азербаева и А98). Он сможет принимать более 500 пациентов в смену.

В медцентре помимо амбулаторной и стационарной помощи также будут оказывать реабилитационные услуги для лиц с разными видами заболеваний. Для данных целей будет действовать лечебно-реабилитационный центр площадью более 3,5 тыс. квадратных метров. В медучреждении также есть бассейн, как для взрослых, так и для детей.

В строительство и оснащение данной поликлиники и лечебно-реабилитационного центра затрачивается 4,5 млрд тенге частных инвестиций. Чтобы увеличить охват горожан медпомощью, будем выделять субсидии частным медцентрам.

Кроме того, за счет бюджета также расширяем сеть медцентров «Доктор у дома», ведем капитальный ремонт медучреждений», - написал аким столицы.



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#Бизнес   #Инвестпроекты   #Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Здравоохранение   #Общество  
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