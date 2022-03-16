Очень важно повысить веру наших граждан в государственную власть – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас очень важно повысить веру наших граждан в государственную власть, чтобы начатые изменения не тормозились, нужна всенародная поддержка курса Президента, активность каждого из нас на своем месте в реальных делах, а не в «диванной критике». Таким мнением поделился депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем сегодняшнем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев определил главные ориентиры дальнейшей политической, экономической и социальной модернизации страны, показал, как будут выстроены базовые институты нового справедливого общества – Нового Казахстана. Мы все надеялись, что принцип «сначала экономика, а потом политика» после экономического расцвета государства само собой приведет к демократизации общественного строя, доступу всего населения страны к созданным благам. Но, в итоге, наше общество раскололось на два мира: богатых и бедных людей. А это не только порождает социальную несправедливость и неравенство, но и становится тормозом для устойчивого развития экономики. Поэтому строительство Нового Казахстана Президент начинает с перестройки его политического базиса», - прокомментировал сенатор.

Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что мы переходим от суперпрезидентской формы управления государством к президентской республике с сильным Парламентом. По его словам это обеспечит оптимальный баланс института власти и устойчивого развития страны.

«Думается, что при такой политической системе в Казахстане не может быть культа личности, фаворитизма и монополии во власти. Теперь, депутаты Мажилиса будут частично избираться на мажоритарной основе путем прямых выборов избирателями. Касательно выдвижения депутатов по партийным спискам, здесь тоже произойдут прогрессивные демократические изменения, значительно упростится регистрация политических партий, уйдет в небытие картельный принцип их формирования, то есть победу партии на выборах будет определять только конкуренция», - отметил депутат.

По словам спикера, Президентом принято мудрое решение отказаться от членства в партии.

«Это уже дает гарантию открытой конкурентной борьбы при формировании партийной системы. Считаю принципиально важным законодательное закрепление запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партии. Для меня, как для сенатора, знающего работу Сената изнутри понятно, почему Глава государства поддержал двухпалатный Парламент. Дело не в количестве депутатов Парламента, а в качестве их работы. Считаю, что главная проблема в работе нашей исполнительной власти связана не с недостатком средств в бюджете страны, а в их эффективном использовании. Проще говоря, если каждый депутат мог бы указывать Правительству на слабые места его работы и заставлять управлять экономикой более эффективно, то наша жизнь была бы намного лучше. Я думаю, что Президент закладывает необходимую основу для формирования именно такого нужного для нашего общества влиятельного Парламента. Сегодня, когда рядом с нами полыхают конфликты, санкционные войны, а сами получили страшный урок январских событий, мы начинаем понимать, насколько хрупок мир на планете, в том числе в нашей собственной стране», - отметил Ахылбек Куришбаев.

Поэтому, по словам сенатора, нам нужно укреплять нашу государственность, обороноспособность, а для этого нужна сильная вертикаль власти, поддерживаемая народом.

«Да, сегодня Глава государства представил реальную программу экономического и социального развития страны, но она не может быть реализована, в полной мере, без модернизации гражданского общества. В этом заключается секрет успеха развитых стран, где каждый гражданин участвует в управлении государством через демократические институты развития, а основой их правового общества является верховенство закона. Сейчас очень важно повысить веру наших граждан в государственную власть, чтобы начатые изменения не тормозились, нужна всенародная поддержка курса Президента, активность каждого из нас на своем месте в реальных делах, а не в «диванной критике», - добавил он.