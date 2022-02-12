Очень важно не потерять потенциал в виде кадров в сфере цифровизации – эксперт
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель общественного объединения «Центрально-Азиатское общество профессионалов кибербезопасности» Виталий Ли прокомментировал выступление Главы государства на недавнем расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мне очень понравилось, что экономика превалировала над политикой и то, что обсуждались конкретные экономические вопросы с четкой постановкой задач и четкой установкой сроков реализации и определением ответственных лиц. Меня очень обрадовало, что Глава государства упор делал в каждом вопросе на цифровизацию – и в вопросах реформ бюджетного планирования, и в вопросе учета поддержки инвесторов, и в вопросе экспорта, и в вопросе распределения социального жилья», - сказал Виталий Ли в беседе с корреспондентом агентства.
Спикер добавил, что в нашей стране сравнительно развита цифровизация по сравнению с другими государствами ЕАЭС.
«Здесь нужно понимать, что в Казахстане в рамках Евразийского экономического союза довольно развита цифровизация. Очень важно не потерять потенциал в виде кадров», - подчеркнул Виталий Ли.
Отметим, что 8 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Правительства в ходе которого был заслушан итоговый отчет Правительства о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий на 2022 год.
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