«Очень сожалею о случившемся» - обвиняемый в убийстве врача Юрия Шумкова выступил в суде

4 Января 2023, 15:10

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается суд над обвиняемым в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе очередного судебного заседания подсудимый рассказал о случившемся. По его словам, в 2020 году его начали беспокоить боли в горле. С этого момента в течение двух лет он ходил по врачам, чтобы узнать точный диагноз.

«Сначала я посетил лор-врача. Я им сказал, что у меня такое ощущение, как будто у меня порвана связка в горле. Врачи заявили, что все у меня хорошо и направили к гастроэнтерологу, хотя я не испытывал проблем с желудком. Но они потребовали от меня справку от гастроэнтеролога. Меня врачи таким образом два года футболили. Все мои деньги, силы ушли на лечение. Я сильно устал от всего», - сказал подсудимый.

Он заявил, что познакомился с Шумковым после того, как его врачи направили к нему. Так он начал обследоваться у гастроэнтеролога. Но в один день после эндоскопического обследования у него ухудшилось состояние. Подсудимый заметил, что с этого момента он не мог ни есть, ни пить. Так, по его словам, он за два месяца потерял более 30 кг.

Кроме того, обвиняемый добавил, что отправился на лечение в Германию, но там выяснилось, что ему потребуется помощь нейрохирургов. Затем он вернулся в Казахстан. Здесь ему сделали операцию. Но от этого ему лучше не стало, он продолжал проходить обследование.

По его словам, он хотел узнать всю правду о своей болезни у Юрия Шумкова и решил его припугнуть. В канун совершения преступления подсудимый поехал к своему знакомому, чтобы купить ружье, но мужчина передумал его продавать, тогда он без спроса забрал оружие и убежал. В ночь с 3 на 4 апреля он приехал на стоянку в районе Гагарина - Байкадамова и прождал Юрия Шумкова всю ночь.

«Я взял ружье, зарядил его, подошел к машине Юрия Петровича и сказал: «Выходи, надо поговорить». Он посмотрел на меня. Потом стал что-то искать под подлокотниками машины. Я увидел в его руках что-то черное. Подумал, что это оружие. У меня тогда было тяжелое состояние, я не спал неделю из-за болезни. Я был зол. Так я выстрелил в окно машины. А когда он вышел, я выстрелил сзади еще раз», - вспомнил он.

Он также попросил прощения у родственников Шумкова и своих близких, заявил, что очень жалеет о случившемся. По его словам, он не намеревался совершать убийство, а хотел просто припугнуть врача.

Ранее по этому делу были допрошены сотрудник полиции и водитель такси.

4 апреля в Алматы из охотничьего ружья был застрелен известный гастроэнтеролог Юрий Шумков. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват». Позже в прокуратуре озвучили подробности дела. По словам коллег доктора, конфликтов с пациентами у Юрия Шумкова не было.