Очень сильную жару прогнозируют синоптики в Павлодарской области

В павлодарском филиале «Казгидромет» сообщили, что 23 июня осадков не ожидается. В целом сохраняется сильная жара, столбики термометров будут в пределах +33… +38 градусов. При этом тяжелее всего будет на юге региона, где прогнозируют очень сильную жару до +41 градуса.

Вместе с тем, зной сохранится и в последующие несколько дней, но будет сопровождаться днем на западе, юге области дождем, грозой, градом, шквалом и пыльной бурей. Временами порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду. Лишь 25 июня температура воздуха немного спадет до отметок +23… +28 градусов.

— По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Напомним, в Павлодарской области участились вызовы скорой медицинской помощи из-за сильной жары.