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    Очень сильную жару прогнозируют синоптики в Павлодарской области

    По информации синоптиков, 23 июня на юге области столбики термометров достигнут отметки в +41 градус, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сильная жара
    Фото: pixabay

    В павлодарском филиале «Казгидромет» сообщили, что 23 июня осадков не ожидается. В целом сохраняется сильная жара, столбики термометров будут в пределах +33… +38 градусов. При этом тяжелее всего будет на юге региона, где прогнозируют очень сильную жару до +41 градуса.

    Вместе с тем, зной сохранится и в последующие несколько дней, но будет сопровождаться днем на западе, юге области дождем, грозой, градом, шквалом и пыльной бурей. Временами порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду. Лишь 25 июня температура воздуха немного спадет до отметок +23… +28 градусов.

    — По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, — сообщили в ДЧС Павлодарской области. 

    Напомним, в Павлодарской области участились вызовы скорой медицинской помощи из-за сильной жары. 

    Погода Лето Казгидромет Жара Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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