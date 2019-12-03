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01.12.2019 16:00
Очень рад своему результату – бронзовый призер «Әлем Барысы»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бронзовый призер абсолютного чемпионата мира по қазақша күрес «Әлем Барысы» Максат Исагабылов прокомментировал свое поражение от Айбека Нугымарова и свой результат, передает МИА «Казинформ».
Он впервые принял участие в данном чемпионате.
«Я очень рад своему результату. В полуфинале проиграл у своего соотечественника и брата Айбека Нугымарова. Здесь надо сказать, что не было никакого договора. Это абсолютный чемпионат мира. Не жалею, что проиграл Айбек ага, наоборот, рад. Думаю, что здесь я получил хороший опыт. Он является двукратным победителем «Әлем Барысы» и «Қазақстан Барысы». Желаю себе достичь такого же успеха. В целом все соперники здесь были сильными. Все они чемпионы своей страны. Конечно, все хотят быть победителями, но я не жалею, что взял третье место. Думаю, что выиграю в следующий раз», - сказал казахстанец.
Отметим, в борьбе за третье место Максат Исагабылов одолел Мухсина Хиссомиддинова из Узбекистана. Победителем турнира стал россиянин Роман Бобиков, который в финале одолел двукратного победителя «Әлем Барысы» восточноказахстанца Айбека Нугымарова.
Роман Бобиков ранее рассказал о своей подготовке и победе.
Чемпионат проходил во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака с участием 33 борцов из 30 стран мира. Он был приурочен ко Дню Первого Президента РК.
Призовой фонд чемпионата «Әлем Барысы» составил 20 млн тенге. Победителю вручили денежный сертификат в размере 10 млн тенге и золотой пояс, обладателю второго места - 6 млн тенге и третьего места - 3 млн тенге, а также серебряный и бронзовый пояса соответственно.
Победитель в номинации «За волю к победе» получил 1 млн тенге. Денежную премию вручили узбекистанцу Мухсину Хиссомиддинову.
Отметим, на торжественном открытии турнира с приветственной речью выступили президент Национальной федерации Qazaq kuresi Даурен Абаев и Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.
Организаторами чемпионата выступили акимат города Алматы, Министерство культуры и спорта РК, Федерация казах курес РК, Фонд развития и поддержки казах курес «Qazaqstan Barysy».
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