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    10:30, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Очень непривычно»: алматинцы делятся фотографиями и видео первого снега

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 6 октября в Алматы выпал первый снег. Жители города в социальных сетях активно делятся фотографиями и видео, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доброе утро Алматы», - подписано видео в одном из пабликов в Instagram .

    Пользователи сети делятся своими впечатлениями от такого чуда природы. Некоторые удивлены столь ранней зимой, а другие поздравляют горожан с первым снегом.

    «Первый снег в этом году! Зима однако! Очень непривычно!», - пишет одна из жителей города.

    Другие алматинцы сфотографировали сосны, цветы и деревья, покрытые снегом.

    Алматинцев также призывают быть осторожными.

    Ранее в ДЧС города порекомендовали не ставить машины под деревьями.

    В акимате Алматы сообщили , что 6 октября с 2:10 часов в городе началось выпадение дождя с переходом в снег, который прогнозируется с перерывами до 7 октября. По состоянию на 6 утра, в горных и предгорных районах выпало 3 см снега, в городе из-за теплой почвы происходит таяние снега.

    В целях предупреждения гололедных явлений производится посыпка противогололедными материалами дорог, расположенных в горной и предгорной местности, а также сметание снега с высокогорных дорог (Шымбулак).



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