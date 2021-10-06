«Очень непривычно»: алматинцы делятся фотографиями и видео первого снега

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 6 октября в Алматы выпал первый снег. Жители города в социальных сетях активно делятся фотографиями и видео, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доброе утро Алматы», - подписано видео в одном из пабликов в Instagram .

Пользователи сети делятся своими впечатлениями от такого чуда природы. Некоторые удивлены столь ранней зимой, а другие поздравляют горожан с первым снегом.

«Первый снег в этом году! Зима однако! Очень непривычно!», - пишет одна из жителей города.

Другие алматинцы сфотографировали сосны, цветы и деревья, покрытые снегом.

Алматинцев также призывают быть осторожными.

Ранее в ДЧС города порекомендовали не ставить машины под деревьями.

В акимате Алматы сообщили , что 6 октября с 2:10 часов в городе началось выпадение дождя с переходом в снег, который прогнозируется с перерывами до 7 октября. По состоянию на 6 утра, в горных и предгорных районах выпало 3 см снега, в городе из-за теплой почвы происходит таяние снега.

В целях предупреждения гололедных явлений производится посыпка противогололедными материалами дорог, расположенных в горной и предгорной местности, а также сметание снега с высокогорных дорог (Шымбулак).



