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    18:50, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Очаги возгорания в населенных пунктах практически полностью потушены - глава МЧС РК

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На вечернем брифинге министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал о том, какая работа проводится по тушению лесных пожаров в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 18:00 ситуация остается сложной, но стабильной. Рисков распространения огня на жилые массивы отсутствует. Очаги возгорания в населенных пунктах полностью потушены. Сейчас активно работаем по снижению возгорания в лесной зоне. Риски на распространения огня на жилые массивы отсутствуют», - сообщил Юрий Ильин.

    Спасателями продолжается работа по тушению пожаров на восьми участках лесной зоны.

    В тушении пожара сейчас задействованы 193 единицы техники, семь воздушных судов, пять пожарных поезда и 1475 человек личного состава.

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали . Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Ранее Премьер-Министр РК сообщил о том, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.


    Теги:
    Пожар Костанайская область МЧС Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
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