Оценка будет дана в рамках уголовного дела – Роман Скляр об аварии на Экибастузской ТЭЦ

1 Декабря 2022, 23:43

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на вопросы журналиста Асхата Ниязова о причинах и виновниках аварии на Экибастузской ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта авария была не на ТЭЦ. ТЭЦ работала, крупные аварии произошли на тепловых сетях. Причина повреждения тепловых сетей – ошибочные действия персонала станции, которые привели к повышению давления в сети, одномоментному, разовому повышению давления в сети», - объяснил Роман Скляр, отвечая на вопрос в ходе брифинга.

Роман Скляр признал, что состояние ТЭЦ не лучшее, тем не менее, по его словам, работу она выполняет.

«ТЭЦ и тепловым сетям, а также как они содержались, сколько денег выделялось на ремонт, какие действия руководство станции принимало – этому будет дана оценка в рамках возбужденного уголовного дела. Работа продолжается», - отметил заместитель Премьер-Министра РК.

Журналист также поинтересовался местонахождением олигарха Александра Клебанова.

«Александр Клебанов сейчас находится в Астане. Решает производственные вопросы. Второй акционер – Сергей Кан находится здесь, на станции. Клебанов приедет завтра», - добавил Роман Скляр.

На вопрос об ответственности Александра Клебанова заместитель Премьер-Министра коротко ответил, что она наступит, когда будут сделаны соответствующие выводы.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил о том, что все виновные лица в случившейся аварии будут привлечены к ответственности.

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров сообщал также о том, что Александр Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

По состоянию на 08:00 1 декабря, в работе 6 котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве 4 котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрорайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.