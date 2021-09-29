Обзор панельной дискуссии «Общество и СМИ в новом, постковидном мире»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 сентября в ходе «Astana Media Week-2021» состоялась событие на высоком международном уровне - панельная дискуссия «Общество и СМИ в новом, постковидном мире». Участие в ней приняли эксперты трех стран: Казахстана, Швейцарии, Австрии, передает МИА «Казинформ».

Участники панельной дискуссии выразили свои взгляды на то, как в наши дни меняется общество, и какими быть современным СМИ через призму этих перемен.

В ходе выступления министр информации и общественного развития РК Аида Балаева дала оценку возможностям и росту влияния Интернета на общественное мнение.

«Возможности Интернета возросли в десятки раз, обусловлены ростом общей обеспокоенности граждан за свое здоровье и появлением большего количества свободного времени из-за самоизоляции и перехода на удаленный формат обучения и работы. Если обратиться к статистике, то сейчас в мире насчитывается 4 млрд 800 млн пользователей Интернета, в прошлом году прирост составил 140 млн, или 3%. При этом 4 млрд 480 млн являются пользователями социальных сетей. Здесь прирост составил 340 млн, или 8,2%. То есть тех, кто пользуется соцсетями, сейчас больше, чем тех, кто ими не пользуется», - отметила Аида Балаева.

Вместе с тем, министр рассказали и о том, что с начала пандемии в мире изменились медиа-предпочтения населения. Фокус интернет-пользователей сместился на просмотр местных новостей и онлайн-трансляций.

«На фоне пандемии и засилья непроверенной информации, слухов и предположений люди стали дорожить СМИ и традиционной медиа-сферой, воспринимая ее как надежный и стабильный источник проверенной информации. Именно потому, что традиционные СМИ продолжают пользоваться доверием потребителей информации, сегодня, и в особенности с наступлением пост-ковидного этапа, большая роль будет отведена социальной ответственности, профессионализму и объективности СМИ и в целом традиционной медиа-отрасли», - заключила она.

В свою очередь министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил высокую важность ресурса Stop Fake, разработанного специалистами МИОР РК. Выявление недостоверных фактов будет играть огромное значение и в постковидном мире.

«Мы возвращаемся в новую постковидную реальность, которая уже не будет прежней. Мы уже должны привыкнуть жить с ковидом. Потихоньку он перейдет в разряд сезонных заболеваний. Я уверен, что эта реальность наступит очень быстро, где будет доминировать более ответственное отношение к своему здоровью наших граждан и здоровью своих близких, где будет солидарность и сплоченность продвижения идеологий здорового образа жизни, а также созидательного и позитивного мышления. Участники медиарынка также станут нашими верными союзниками и единомышленниками в деле улучшения здоровья для казахстанцев», - подвел итог своего доклада Алексей Цой.

Тереза Рибейро, представитель ОБСЕ по свободе СМИ в своем выступлении выделила риски, которые несет общество в праве получать информацию, и риски журналистов в их праве свободного доступа к данным.

«Мы так же являемся свидетелями снижения онлайн-безопасности в отношении журналистов и воздействия на плюрализм с растущим количеством женщин, которые покидают эту профессию из-за тех угроз которые поступают в их адрес. Позвольте мне ясно, однозначно высказаться в отношении необходимости здорового, безопасного окружения для СМИ и юридической базы, которая необходима для обеспечения безопасности журналистов. Для их свободной работы, для доступа к информации. С учетом этого, также необходимо говорить о гражданах, которые участвуют в дискуссиях, и это необходимо проводить в рамках демократии. Средство массовой информации в данное время испытывают большие трудности. В некоторых странах в работе происходит стигматизация, происходит дискредитация журналистов, их объявляют не патриотами. И я считаю, что это крайне важно, чтобы информация могла свободно распространяться в обществе и между странами, что является очень важной темой», - заключила Тереза Рибейро.

О коммуникациях упомянула и Микаэла Фриберг-Стори, Постоянный координатор ООН в Республике Казахстан, рассказав о кампании «Проверено», в ходе которой проихсодит распространение правильных, научно проверенных методов профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

«После вспышки COVID-19 в Казахстане страновая группа ООН совместно с местными представителями правительства провела ряд экспресс-оценок в Казахстане для того, чтобы найти способы борьбы с этой дезинформацией. Мы определили неотложные проблемы и скорректировали программные и непрограммные портфели программ. В результате этого, ООН смогла мобилизовать почти 16 миллионов долларов США в 2020 году на борьбу с COVID-19. Работа была сосредоточена на чрезвычайных медицинских ситуациях, социально-экономическом реагировании, информировании о рисках. Мы знаем, что огромное количество колл-центров, благодаря поддержке Министерства Здравоохранения, а также средств индивидуальной защиты были предоставлены в рамках поддержки Казахстана во время пандемии COVID. Это то, что необходимо, то есть, чтобы правительство и все общество работали вместе для того, чтобы бороться в это время», - подчеркнула госпожа Фриберг-Стори.

Период пандемии пагубно сказался на психологическом состоянии и процессе социализации подрастающего поколения. Об этом говорила Куляш Шамшидинова, председатель правления АО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

«Школа, детский сад является местом, где идет социализация ученика. То есть, ученик, находясь в этом месте без посторонней помощи взрослого начинает устанавливать контакты, начинает заводить дружбу. Вот этой школы дети лишились на целый год. И вот теперь его восстановить, это тоже работа системы образования. Потому что именно вот этот навык социализации в будущем ему будет помогать в трудовой деятельности, как устраивать контакты с незнакомыми людьми в другой среде. Но сама система образования не может решать одна, здесь должны помогать и журналисты, и общество» - выделила Куляш Шамшидинова.

Несмотря на пандемию сохраняется высокая информационная потребность, констатировал Болат Кальянбеков, генеральный директор холдинга «Nur Media». Эксперты говорят, что в день в нормальном режиме средний человек сталкивается минимум с тремя тысячами сообщений. Из которых запоминает только 5-7% и то по базовым моментам: личные, профессиональные пристрастия, семья, религия, планы на ближайшее время.

«В этой связи СМИ, чтобы конкурировать, вынуждены подстраиваться под этот темп. Если сегодня наше информационное агентство «Azattyq Ruhy» выдает в день по 100-120 материалов, то мы понимаем, что этого уже недостаточно. В ближайшее время этот показатель должен быть повышен минимум до 150-200 сообщений в день. Все это ускорило переход печатных СМИ в Интернет. В редакциях газет Холдинга мы сегодня фактически 35% сотрудников переориентировали на сайты. Это дает свои результаты. При этом предпочтения читателей остались неизменными: новостной контент по-прежнему на первом месте.

При этом предпочтения казахоязычной и русскоязычной аудитории разные. К примеру, казахоязычные читатели больше предпочитают читать материалы о социальных проблемах, шоу-бизнесе и соцвыплатах. Так же в ТОП-5 тем входят советы от врачей и религия.

Русскоязычная аудитория больше читает аналитические материалы, интервью и журналистские расследования. Лидеры тем: шоу-бизнес, коронавирусные лайфхаки, политика и катастрофы», - поделился Болат Кальянбеков.



