Обзор наиболее важных событий в Казахстане 26 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 26 июля.

АСТАНА

В 11.00 состоится брифинг для представителей дипломатического корпуса на тему «Инвестиционные возможности: новые решения для устойчивого развития». Организаторами являются министерство иностранных дел РК и ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».

В 12.00 в отеле «Wyndham Garden Astana» Астанинский городской филиал партии «Нұр Отан» проводит торжественное подведение итогов конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана», организованного партией «Нұр Отан» совместно с министерством труда и социальной защиты РК при поддержке городского акимата и бизнес-ассоциаций.

В 16.20 в службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция на тему «Финансирование АПК в рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг». Спикеры: председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Нармухан Сарыбаев и председатель правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жандар Омаров.

В 16.30 в «Астана Опера» пройдет пресс-конференция по случаю гастролей балетной труппы знаменитого Парижского национального оперного театра.

В 17.00 на официальной странице Facebook министерства здравоохранения РК состоится онлайн прием граждан по вопросам организации медицинской помощи с участием вице-министра здравоохранения Лязат Актаевой.

АЛМАТЫ

В 11.30 в региональной службе коммуникаций Алматы состоится пресс-конференция на тему «Благоустройство, капитальный ремонт в ходе проведения работы, отчет за 2017 год, выполненные работы в первой половине 2018 года». Спикер: заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахметжанов.

ТУРКЕСТАН

В 11:00 в службе региональных коммуникаций руководитель департамента статистики Айдар Абилдабеков проводит пресс-конференцию по региональным показателям за 6 месяцев. Место проведения: административно-деловой центр, 16 этаж.

КАРАГАНДА

В 19.30 - на жд вокзале встреча детей из Актюбинской области, приезжающих с целью посещения сакральных мест Карагандинской области.