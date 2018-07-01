Обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 июля.

АСТАНА

В 15.00 - в телерадиокомплексе «КазМедиаХолл» республиканский онлайн-семинар «Нынешнее положение учебно- методических пособии и современные тенденции обучения языкам».

АЛМАТЫ

В 10.00 общественный совет Алматы приглашает на общественное слушание по вопросу: «О проблемах в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в стране и мерах по реформе функций МВД РК по повышению доверия населения к деятельности силового ведомства и снижению уровня преступности». Мероприятие состоится в университете «Туран», актовый зал.

В 11.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению ситуации, ставящей под угрозу исчезновения национального производственного кластера, задействованного в обеспечении казахстанских железных дорог комплектующими материалами.

В 11.30 в региональной службе коммуникаций Алматы состоится пресс-конференция на тему «Состояние финансового рынка города Алматы, отчет за 2017 год. Дальнейшие планы на 2018 год».

ТУРКЕСТАН

В 08.00 в здании «Қазақстан халқы Ассамблеясы» пройдет торжественное открытие представительств территориальных органов министерства финансов РК и совещание по итогам деятельности ДГД по ЮКО за 1 полугодие и задачам по расширению налогооблагаемой базы.

В 12.00 в региональной службе коммуникаций будет проведен брифинг о ходе реализации программы «Рухани жаңғыру». На брифинге выступит руководитель областного проектного офиса Б. Аширбеков. Будут представлены сборник «Оңтүстіктің қасиетті орындары: аңыз-әпсаналар», состоящий из 300 легенд и мифов, и республиканская акция «Атамекенім», организованная в целях поддержки социально уязвимых слоев общества. Место проведения: административно-деловой центр, 16 этаж.

ТАРАЗ

В 11.30 в здании Таразского государственного университета пройдут бизнес-встречи «Межрегиональное сотрудничество Астана - Жамбылская область» в рамках Дней Астаны.

В 15.00 в выставочном зале Жамбылского областного историко-краеведческого музея откроется выставка «Ақ тілекпен Астана!»

В 19.00 на сцене Центрального концертного зала «Баласагун» состоится гала-концерт «Астанадан ақ тілек».