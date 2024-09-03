Обжигальщик Сергей Панасюк: Президент поднял престиж рабочей профессии

Обжигальщик Цинкового завода обжигового цеха Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк» Сергей Панасюк отметил важность и своевременность решения Главы государства объявить 2025 год Годом рабочих профессий, передает агентство Kazinform.

- Для нас, людей труда, очень важно, что Президент поднимает престиж рабочей профессии. Это правильно. Отрадно, что Касым-Жомарт Токаев заботится о людях труда. Неслучайно он сделал акцент на том, что люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом. Действительно, трудолюбие и профессионализм в нашем обществе должны быть всегда на первом месте. Именно благодаря специалистам своего дела формируется новое качество нашей нации, - говорит Сергей Панасюк.

Напомним, в своем Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важность реформы профессионального образования, а также объявил 2025 год Годом рабочих профессий, подчеркнув, что в нашем обществе должно сложиться понимание того, что честный и ответственный труд будет непременно оценен по достоинству. Этой цели, в том числе, служит присвоение гражданам почетных званий.