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    18:43, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Обжигальщик Сергей Панасюк: Президент поднял престиж рабочей профессии

    Сергей Панасюк
    Фото: Информационный центр ВКО

    Обжигальщик Цинкового завода обжигового цеха Усть-Каменогорского металлургического комплекса  ТОО «Казцинк» Сергей Панасюк отметил важность и своевременность решения Главы государства объявить 2025 год Годом рабочих профессий, передает агентство Kazinform.

    - Для нас, людей труда, очень важно, что Президент поднимает престиж рабочей профессии. Это правильно. Отрадно, что Касым-Жомарт Токаев заботится о людях труда. Неслучайно он сделал акцент на том, что люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом. Действительно, трудолюбие и профессионализм в нашем обществе должны быть всегда на первом месте. Именно благодаря специалистам своего дела формируется новое качество нашей нации, - говорит Сергей Панасюк.

    Напомним, в своем Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важность реформы профессионального образования, а также объявил 2025 год Годом рабочих профессий, подчеркнув, что в нашем обществе должно сложиться понимание того, что честный и ответственный труд будет непременно оценен по достоинству. Этой цели, в том числе, служит присвоение гражданам почетных званий.

    Теги:
    Человек труда Восточно-Казахстанская область Послание Президента РК-2024
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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