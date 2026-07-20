Обязательное гендерное тестирование для женщин ввели для теннисисток

Ассоциация женского тенниса (WTA) обязала теннисисток проходить гендерное тестирование на наличие гена SRY, который помогает определить биологический пол, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera .

Тест, проводимый один раз, может быть выполнен с помощью мазка из полости рта или анализа крови.

В случае положительного результата теста на ген SRY, который связан с развитием организма по мужскому типу, игроки пройдут дополнительное медицинское обследование.

Предыдущая политика WTA, в последний раз обновленная в 2024 году, разрешала участие трансгендерных женщин, если они заявляли о своей женской гендерной идентичности и поддерживали пониженный уровень тестостерона в течение двух лет до начала соревнований.

— Проверка игроков начнется в 2026 году с соблюдением всех необходимых мер конфиденциальности и защиты данных, а также одновременно с комплексной программой взаимодействия с игроками. WTA признает, что это деликатный и сложный вопрос, и обязуется относиться ко всем игрокам с достоинством и внедрять эту политику уважительно и обдуманно, — сообщил представитель WTA.

Стоит отметить, что в настоящее время в WTA-туре нет известных трансгендерных женщин.

В последние годы ряд спортивных федераций, включая Всемирную легкоатлетическую ассоциацию и Всемирную боксерскую федерацию, внедрили аналогичные генетические тесты.

В марте Международный олимпийский комитет заявил, что к участию в женских соревнованиях на Олимпийских играх будут допущены только биологические женщины-спортсменки, пол которых был определен с помощью однократного теста.

Ранее школы в США освободили от требований соблюдать права трансгендеров.