Обязательные права и 15 км/ч в зонах: в Казахстане ужесточают правила для электросамокатов

35 тысяч электросамокатов, 374 ДТП за год и более 37,6 тысячи нарушений ПДД — на этом фоне в Казахстане готовится масштабная реформа регулирования кикшеринга. Об этом говорится в официальном ответе МВД на запрос корреспондента агентства Kazinform.

С 1 июля 2026 года в стране вводится новая система регулирования электросамокатов, предусматривающая обязательное страхование, учет транспорта и расширенную ответственность кикшеринговых компаний.

Как электросамокаты стали частью городского трафика

Сегодня в Казахстане эксплуатируется более 35 тысяч электросамокатов, из которых около 34 тысяч приходится на кикшеринговые сервисы. Рынок за короткое время стал заметной частью городской мобильности, однако одновременно с этим выросла нагрузка на систему безопасности дорожного движения и контроль за соблюдением правил.

Инфографика: Kazinform

ДТП, нарушения и рост нагрузки на дороги

По данным МВД, в 2025 году по вине водителей электросамокатов зарегистрировано 374 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3 человека и 385 получили травмы различной степени тяжести.

Отдельно фиксируется высокая динамика нарушений: за год выявлено 37 621 нарушение ПДД (в 2024 году — 47 040).

С начала текущего года к административной ответственности привлечено более 6 тысяч пользователей электросамокатов. Параллельно на штрафные стоянки помещено 15 680 единиц техники.

Также зафиксировано 116 случаев привлечения родителей к ответственности за допуск несовершеннолетних к управлению электросамокатами на дорогах общего пользования.

Как усиливают контроль за электросамокатами сегодня

На фоне роста числа нарушений усиливаются и действующие меры контроля. Патрульная полиция формирует мобильные группы совместно с кикшеринговыми компаниями. В работе используются мотоциклы и электросамокаты, что позволяет оперативно выявлять и пресекать нарушения.

Параллельно ведется работа с местными исполнительными органами по организации специальных парковочных зон для электросамокатов. Это должно снизить хаотичное размещение транспорта на тротуарах и улицах.

Жесткие требования для кикшеринговых компаний

С 1 июля 2026 года вступает в силу закон, который формирует новый подход к регулированию кикшеринга.

Документ предусматривает:

— обязательное страхование гражданско-правовой ответственности пользователей прокатных электросамокатов;

— внедрение системы учета и присвоение регистрационных номеров каждому самокату;

— передачу данных о перемещении техники в органы полиции для контроля.

Закон также существенно расширяет обязанности операторов рынка. Кикшеринговые компании будут обязаны:

— контролировать техническое состояние самокатов;

— проверять пользователей, включая наличие водительских удостоверений;

— ограничивать скорость движения и автоматически снижать ее в зонах риска;

— исключать хаотичную парковку;

— не допускать к управлению лиц без прав или лишенных права управления;

— внедрять систему геозонирования и цифрового контроля.

Что изменится для водителей самокатов

Для самих пользователей также вводятся более строгие правила. Управление прокатными электросамокатами будет разрешено только с 18 лет, при наличии водительского удостоверения любой категории.

Кроме того, устанавливаются скоростные ограничения: вблизи школ, больниц и социальных объектов скорость будет снижаться до 15 км/ч, а в отдельных пешеходных и запрещенных зонах движение может быть ограничено либо полностью заблокировано.

В итоге формируется новая архитектура регулирования кикшеринга, основанная на обязательном страховании, цифровом учете и автоматическом контроле скорости, что должно снизить аварийность и упорядочить использование электросамокатов в городах.

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