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    Обязательные права и 15 км/ч в зонах: в Казахстане ужесточают правила для электросамокатов

    35 тысяч электросамокатов, 374 ДТП за год и более 37,6 тысячи нарушений ПДД — на этом фоне в Казахстане готовится масштабная реформа регулирования кикшеринга. Об этом говорится в официальном ответе МВД на запрос корреспондента агентства Kazinform.

    самокаты
    Фото: Коллаж: Kazinform / ИИ

    С 1 июля 2026 года в стране вводится новая система регулирования электросамокатов, предусматривающая обязательное страхование, учет транспорта и расширенную ответственность кикшеринговых компаний.

    Как электросамокаты стали частью городского трафика

    Сегодня в Казахстане эксплуатируется более 35 тысяч электросамокатов, из которых около 34 тысяч приходится на кикшеринговые сервисы. Рынок за короткое время стал заметной частью городской мобильности, однако одновременно с этим выросла нагрузка на систему безопасности дорожного движения и контроль за соблюдением правил.

    Самокаты
    Инфографика: Kazinform

    ДТП, нарушения и рост нагрузки на дороги

    По данным МВД, в 2025 году по вине водителей электросамокатов зарегистрировано 374 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3 человека и 385 получили травмы различной степени тяжести.

    Отдельно фиксируется высокая динамика нарушений: за год выявлено 37 621 нарушение ПДД (в 2024 году — 47 040).

    С начала текущего года к административной ответственности привлечено более 6 тысяч пользователей электросамокатов. Параллельно на штрафные стоянки помещено 15 680 единиц техники.

    Также зафиксировано 116 случаев привлечения родителей к ответственности за допуск несовершеннолетних к управлению электросамокатами на дорогах общего пользования.

    Как усиливают контроль за электросамокатами сегодня

    На фоне роста числа нарушений усиливаются и действующие меры контроля. Патрульная полиция формирует мобильные группы совместно с кикшеринговыми компаниями. В работе используются мотоциклы и электросамокаты, что позволяет оперативно выявлять и пресекать нарушения.

    Параллельно ведется работа с местными исполнительными органами по организации специальных парковочных зон для электросамокатов. Это должно снизить хаотичное размещение транспорта на тротуарах и улицах.

    Жесткие требования для кикшеринговых компаний

    С 1 июля 2026 года вступает в силу закон, который формирует новый подход к регулированию кикшеринга.

    Документ предусматривает:

    — обязательное страхование гражданско-правовой ответственности пользователей прокатных электросамокатов;
    — внедрение системы учета и присвоение регистрационных номеров каждому самокату;
    — передачу данных о перемещении техники в органы полиции для контроля.

    Закон также существенно расширяет обязанности операторов рынка. Кикшеринговые компании будут обязаны:

    — контролировать техническое состояние самокатов;
    — проверять пользователей, включая наличие водительских удостоверений;
    — ограничивать скорость движения и автоматически снижать ее в зонах риска;
    — исключать хаотичную парковку;
    — не допускать к управлению лиц без прав или лишенных права управления;
    — внедрять систему геозонирования и цифрового контроля.

    Что изменится для водителей самокатов

    Для самих пользователей также вводятся более строгие правила. Управление прокатными электросамокатами будет разрешено только с 18 лет, при наличии водительского удостоверения любой категории.

    Кроме того, устанавливаются скоростные ограничения: вблизи школ, больниц и социальных объектов скорость будет снижаться до 15 км/ч, а в отдельных пешеходных и запрещенных зонах движение может быть ограничено либо полностью заблокировано.

    В итоге формируется новая архитектура регулирования кикшеринга, основанная на обязательном страховании, цифровом учете и автоматическом контроле скорости, что должно снизить аварийность и упорядочить использование электросамокатов в городах.

    Ранее Kazinform писал о стоимости проезда на самокатах в городах Казахстана.

     

    МВД РК ДТП Полиция Транспорт ПДД Электросамокаты
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор