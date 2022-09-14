Обязательное условие для решения мировых конфликтов назвал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокую роль духовных лидеров в решении мировых конфликтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, что когда политики спорят, духовные лидеры с их стремлением приблизиться друг к другу, противодействуют этому. Сегодня у нас проводится диалог духовных лидеров, который может показать человечеству выход из атмосферы конфронтации», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Президент выразил уверенность, что опыт такого масштабного диалога поможет духовным лидерам сформулировать инициативы по достижению мира.

«Это является абсолютно обязательным для решения конфликтов во всех регионах мира. Духовные лидеры являются хранителями совести человечества, поэтому, кто, как не вы, могут показать нам путь к взаимному доверию, доброте и миру. Сегодня, как никогда ранее, человечеству требуется солидарность, чтобы создать новую систему безопасности. Нам необходимо новое глобальное движение за мир. И я уверен, что роль глобальных лидеров в этом вопросе является очень важной», - заключил Глава государства.



