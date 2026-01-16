РУ
    Обязать блогеров платить налоги намерены в Кыргызстане

    Министерство культуры, информации и молодежной политики КР разрабатывает законопроект о правовом статусе создателей цифрового контента на онлайн-платформах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    По данным местных СМИ со ссылкой на распространенное в сети письмо за подписью замминистра культуры Марата Тагаева, для блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, получающих доход от рекламы, могут ввести налоговые обязательства. В письме также говорится, что контент блогеров будет находиться под государственным контролем.

    При этом в пресс-службе ведомства сообщают, что в настоящее время законопроект дорабатывается, и говорить о конкретном количестве подписчиков преждевременно. Ожидается, что документ будет готов и вынесен на общественное обсуждение к марту этого года.

    Ранее мы писали о том, какие налоги платят блогеры в разных странах и что ждет их за уклонение.

    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
