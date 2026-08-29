Объявление о продаже куклы за 500 тысяч теңге проверили в Алматы

Полиция Алматы проверила распространенную в соцсетях информацию о продаже куклы за 500 тысяч теңге, которую пользователи связали с возможной продажей ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции сообщили, что необычная цена и содержание объявления вызвали обеспокоенность пользователей, которые предположили, что под видом продажи куклы может скрываться предложение о продаже новорожденного,

В связи с возникшими опасениями сотрудники полиции провели проверку и установили автора публикации.

— Установлено, что объявление разместил мужчина, состоящий на психоневрологическом учете. При этом каких-либо подтверждений его причастности к торговле людьми, в том числе новорожденными, не получено. Таким образом, информация о возможной продаже ребенка не подтвердилась. Речь шла именно о публикации, связанной с продажей куклы, — отметили в пресс-службе ДП.

Ранее сообщалось, что в первые дни нового учебного года возле школ Алматы усилят меры безопасности.