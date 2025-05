Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2025 года

В четырех категориях были отмечены работы газеты The New York Times. Журнал The New Yorker получил три награды. Также премии получили такие ведущие СМИ, как The Washington Post, Reuters и The Wall Street Journal.

Организация ProPublica, занимающаяся журналистскими расследованиями, получила премию за «Служение обществу». Журналисты написали о беременных женщинах, умерших после того, как врачи задержали оказание неотложной помощи в штатах с жесткими законами об абортах.

Газета The New York Times была отмечена за анализ того, как США посеяли семена собственного провала в Афганистане. Также был отмечен фотограф NYT за серию фотографий попытки убийства Дональда Трампа.

Одну из премий журнал The New Yorker получил за эссе о физическом и эмоциональном разрушении в Газе.

Лауреаты Пулитцеровской премии 2025 года:

Служение обществу

ProPublica

Оперативноеосвещение

The Washington Post

Журналистское расследование

Reuters

Объяснительный материал

The New York Times

Местныйрепортаж

The New York Times

Национальныйрепортаж

The Wall Street Journal

Международный репортаж

The New York Times

Фоторепортаж (срочные новости)

The New York Times

Комментарий

The New Yorker

С полным списком можно ознакомиться здесь.

