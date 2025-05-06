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    17:13, 06 Май 2025 | GMT +5

    Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2025 года

    5 мая Колумбийский университет объявил лауреатов Пулитцеровской премии 2025 года, передает агентство Kazinform.

    Pulitzer Prizes
    Фото: pulitzer.org

    В четырех категориях были отмечены работы газеты The New York Times. Журнал The New Yorker получил три награды. Также премии получили такие ведущие СМИ, как The Washington Post, Reuters и The Wall Street Journal.

    Организация ProPublica, занимающаяся журналистскими расследованиями, получила премию за «Служение обществу». Журналисты написали о беременных женщинах, умерших после того, как врачи задержали оказание неотложной помощи в штатах с жесткими законами об абортах.

    Газета The New York Times была отмечена за анализ того, как США посеяли семена собственного провала в Афганистане. Также был отмечен фотограф NYT за серию фотографий попытки убийства Дональда Трампа.

    Одну из премий журнал The New Yorker получил за эссе о физическом и эмоциональном разрушении в Газе.

    Лауреаты Пулитцеровской премии 2025 года:

    Служение обществу

    ProPublica

    Оперативноеосвещение

    The Washington Post

    Журналистское расследование

    Reuters

    Объяснительный материал

    The New York Times

    Местныйрепортаж

    The New York Times

    Национальныйрепортаж

    The Wall Street Journal

    Международный репортаж

    The New York Times

    Фоторепортаж (срочные новости)

    The New York Times

    Комментарий

    The New Yorker

    С полным списком можно ознакомиться здесь.

    Напомним, 12 марта стартвал прием заявок на специальную Президентскую литературную премию в Казахстане.

     

    Теги:
    СМИ Премия Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Рабига Нурбай
    Автор
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