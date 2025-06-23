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    05:55, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Объявлена дата следующего боя Садриддина Ахмедова

    Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) вернется на ринг в августе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Громкой сенсацией закончился главный бой Садриддина Ахмедова в США
    Фото: Sports.kz

    По информации сайта Boxrec.com, Ахмедов проведет следующий бой 15 августа — он выступит на вечере бокса в Санта-Инезе (США, штат Калифорния). Соперник казахстанца пока неизвестен, однако уже известен формат боя — поединок в первом среднем весе запланирован на десять раундов.

    В последний раз Садриддин Ахмедов выходил на ринг в апреле — он сразился с мексиканским боксером Элиасом Эспадасом (23-7-1, 16 КО). Ахмедов считался очевидным фаворитом в этом поединке, но в итоге была зафиксирована ничья.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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