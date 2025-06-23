Объявлена дата следующего боя Садриддина Ахмедова

По информации сайта Boxrec.com, Ахмедов проведет следующий бой 15 августа — он выступит на вечере бокса в Санта-Инезе (США, штат Калифорния). Соперник казахстанца пока неизвестен, однако уже известен формат боя — поединок в первом среднем весе запланирован на десять раундов.

В последний раз Садриддин Ахмедов выходил на ринг в апреле — он сразился с мексиканским боксером Элиасом Эспадасом (23-7-1, 16 КО). Ахмедов считался очевидным фаворитом в этом поединке, но в итоге была зафиксирована ничья.