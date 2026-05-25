Объявлен список игроков сборной по футболу Казахстана на матчи с Беларусью и Венгрией

29 мая сборная Казахстана по футболу прибудет в Шымкент, где проведет учебно-тренировочные сборы. Главный тренер национальной команды РК Талгат Байсуфинов объявил итоговый список игроков, передает Kazinform.

Итоговый состав сборной РК по футболу на июньские матчи выглядит так.

Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Александр Заруцкий («Актобе»).

Защитники: Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба — «Кайрат»), Арсен Аширбек, («Елимай»), Сергей Малый («Ордабасы»), Алибек Касым, Ян Вороговский (оба — «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Санжар Сатанов («Атырау»), Саги Совет («Кайсар»).

Полузащитники: Исламбек Куат («Женис»), Динмухаммед Караман, Серикжан Мужиков («Жетысу»), Рамазан Оразов, («Елимай»), Нурымбет Абинур («Окжетпес»).

Нападающие: Роман Муртазаев, («Елимай»), Ислам Чесноков («Хартс», Шотландия), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Магжан Токтыбай, Жасулан Амир (оба — «Ордабасы»), Максат Абраев («Астана»), Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба — «Ахмат», Россия).

5 июня сборная Казахстана чартерным рейсом из Шымкента вылетит в Ереван. На следующий день на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится запланированный товарищеский матч с Арменией.

7 июня казахстанские футболисты отправятся в Дебрецен (Венгрия). Матч намечен на 9 июня и пройдет на стадионе «Надьердеи». На следующий день главная команда нашей страны вернется в Астану.

Ранее мы рассказывали, что Дастан Сатпаев получил грант на обучение в казахстанском вузе.