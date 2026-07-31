Объявлен состав женской сборной Казахстана на финальный раунд командного чемпионата мира по теннису
Казахстанская федерация тенниса представила состав национальной женской сборной, которая выступит в финальном раунде командного чемпионата мира Billie Jean King Cup, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Турнир пройдет с 22 по 27 сентября на арене Shenzhen Bay Sports Center Arena в китайском городе Шэньчжэнь. Казахстанские теннисистки поборются за титул чемпионок мира.
В состав национальной команды вошли:
* Елена Рыбакина (№ 2 мирового рейтинга WTA);
* Анна Данилина (№ 6 мирового рейтинга WTA в парном разряде);
* Юлия Путинцева (№ 81 WTA);
* Жибек Куламбаева (№ 115 WTA в парном разряде);
* Соня Жиенбаева (№ 735 WTA).
Казахстан на турнире представят спортсменки, входящие в число сильнейших теннисисток мира, а также молодые отечественные игроки.
Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты одержали первые победы на международном турнире в Астане.