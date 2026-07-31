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    Объявлен состав женской сборной Казахстана на финальный раунд командного чемпионата мира по теннису

    Казахстанская федерация тенниса представила состав национальной женской сборной, которая выступит в финальном раунде командного чемпионата мира Billie Jean King Cup, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    теннис данилина
    Фото: НОК РК

    Турнир пройдет с 22 по 27 сентября на арене Shenzhen Bay Sports Center Arena в китайском городе Шэньчжэнь. Казахстанские теннисистки поборются за титул чемпионок мира.

    В состав национальной команды вошли:

    * Елена Рыбакина (№ 2 мирового рейтинга WTA);
    * Анна Данилина (№ 6 мирового рейтинга WTA в парном разряде);
    * Юлия Путинцева (№ 81 WTA);
    * Жибек Куламбаева (№ 115 WTA в парном разряде);
    * Соня Жиенбаева (№ 735 WTA).

    Казахстан на турнире представят спортсменки, входящие в число сильнейших теннисисток мира, а также молодые отечественные игроки.

    Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты одержали первые победы на международном турнире в Астане.

    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Елена Рыбакина Юлия Путинцева Теннис
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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