Обвиняемым по делу о захвате аэропорта Алматы вынесли приговор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор пяти участникам нападения на аэропорт города и диспетчерскую службу во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обвинение предъявлено пяти подсудимым: Т., Н., Д., Ш. и К.

«Т. обвиняется в организации массовых беспорядков. Н. обвиняется в организации массовых беспорядков, угоне автомашины без цели хищения, грабеже, нападении на здания и средства сообщения и связи, их захвате, повлекшем тяжкие последствия. Д., Ш. и К. обвиняются в участии в массовых беспорядках и нападении на здания, сооружения, средства сообщения и связи, их захвате, повлекшем тяжкие последствия. Кроме того, Д. обвиняется в угоне автомашины без цели хищения», - сообщили в пресс-службе СМУС Алматы.

Суд установил, что 5 января 2022 года Т. и Н. организовали массовые беспорядки в аэропорту Алматы, сопровождавшихся погромами, поджогами и разрушением имущества. В аэропорту к ним присоединились Д., Ш. и К.

«Узнав, что в Алматы планируется прилет военного контингента ОДКБ, подсудимые решили воспрепятствовать этому. Они совершили нападение на диспетчерскую службу аэропорта и захватили её. С целью недопущения посадки самолетов ОДКБ, под угрозой насилия они потребовали отключить освещение взлетно-посадочной полосы. Подсудимые также совершили угон транспортных средств и открыто похитили служебные радиостанции», - говорится в сообщении суда.

Прокурор просил признать всех подсудимых виновными и назначить Т. – 5 лет лишения свободы, остальным подсудимым – по 11 лет. Подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

По итогам слушания суд признал всех подсудимых виновными в предъявленных обвинениях. Т. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. Н., Д., Ш. и К. получили наказание в виде 8 лет лишения свободы каждый. Приговор не вступил в законную силу.