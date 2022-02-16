+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обвиняемого в гибели сотрудника Нацгвардии во время беспорядков задержали – МВД РК

16 Февраля 2022 22:39
Поделиться:
Обвиняемого в гибели сотрудника Нацгвардии во время беспорядков задержали – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задержан житель Кызылорды, которого обвиняют в наезде на силовиков, во время январских беспорядков в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
123 иностранцам без ПЦР-справок запретили въезд в Павлодарскую область
За распространение фейков о январских событиях возбуждено 13 уголовных дел Сколько преступлений совершено в Казахстане после снятия режима ЧП Январские беспорядки: Что изъяли полицейские у мародеров

«Задержан житель Кызылорды, который 5 января направил на таран оцепления силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка, захваченную у военных специальную автомашину марки «КамАЗ». В результате наезда транспорта сотрудник Нацгвардии, 19-летний призывник скончался на месте. Родители остались без единственного сына», - сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, погибший при жизни занимался программированием и увлекался философией. Обучался в Карагандинском государственном техническом университете, строил большие планы на жизнь, мечтал стать IT-специалистом.

В этот же день, как рассказал С. Адилов, еще один нападавший в Кызылорде завладел другим «КамАЗом» военных. С целью дестабилизации работы ЦОУ путем наезда он умышленно повредил опору электропередач и вывел из строя камеры видеонаблюдения. Затем в целях захвата здания местной полицейской службы въехал в ворота забора.

«В обоих случаях подозреваемые с санкции суда арестованы, их вина доказана, в том числе видеозаписями», - заявил С. Адилов.

Аналогичные факты имели место и в ряде регионов страны, особенно в Алматы. В этом городе задержаны шестеро лиц, которые во время массовых беспорядков изготовили металлические прутья и раздавали их протестующим.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РК продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия. Также был составлен портрет арестованных в Алматы во время январских беспорядков и озвучено количество ранений, которые получили гражданские лица во время январских беспорядков. В ходе брифинга заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов раскрыл новые данные по задержанным во время январских событий.


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Генпрокуратура   #МВД РК   #Силовые структуры   #Нацгвардия   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
123 иностранцам без ПЦР-справок запретили въезд в Павлодарскую область
За распространение фейков о январских событиях возбуждено 13 уголовных дел
Сколько преступлений совершено в Казахстане после снятия режима ЧП
Январские беспорядки: Что изъяли полицейские у мародеров
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Алматы
2 Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
3 Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
5 Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
6 Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Читайте также
Январские события в РК: 178 уголовных дел начато по фактам пыток задержанных
Новые данные по задержанным во время январских событий раскрыла Генпрокуратура РК
Назначен новый заместитель акима Алматы
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив