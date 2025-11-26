Обвиняемая в присвоении миллионов из Damu Bala освобождена в Кызылорде

По данному уголовному делу обвиняемая и ее защитник подали апелляцию на ранее вынесенный приговор.

— В жалобе указывалось, что обвинения необоснованы, а дело рассматривалось только на основе показаний свидетеля. Также отмечалось, что суд должен учитывать, что у обвиняемой есть несовершеннолетние дети и применить статью № 74 Уголовного кодекса РК, отложив исполнение наказания до достижения детьми 14 лет. Суд удовлетворил ходатайство основной обвиняемой и принял решение о ее освобождении из-под стражи, — говорится в сообщении департамента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кызылорде член мониторинговой группы обвинялся в том, что получил 88 миллионов тенге от предпринимателей за вознаграждение «урегулировать» результаты проверок. В ходе следствия выяснилось, что она использовала средства платформы «Damu Bala», направленные на развитие детского спорта и творчества, в личных целях.

По предыдущему решению суда основная обвиняемая была признана виновной и приговорена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее сообщница получила условный срок на 5 лет.

Обвиняемые легализовали деньги, полученные преступным путем, покупая имущество и заключая сделки. По апелляционному решению суда у обвиняемой Л. Бактибаевой были конфискованы в пользу государства автомобиль марки «KIA Sportage» стоимостью более 17 млн тенге, дом стоимостью более 46 млн тенге и около 20 млн тенге наличными, изъятых при обыске.