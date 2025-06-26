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    13:35, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Обвиненному в изнасиловании 4 падчериц удалось избежать пожизненного в Павлодаре

    Жертвами отчима-насильника стали девочки 2001, 2003, 2006 и 2010 годов рождения, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    Уголовное дело по факту изнасилования, совершенного в отношении малолетней, рассмотрели в закрытом режиме в Павлодаре. Надругательствам со стороны мужчины девочки подвергались в период 2015–2017 годы.

    Суд определил, что вина доказана, однако пожизненного срока лишения свободы 46-летний мужчина не получил. Причина в том, что ужесточение наказание произошло лишь недавно.

    — Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 статьи 120 УК в редакции от 11 июля 2017 года и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 20 лет, — огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

    Мужчина оказался под следствием в ноябре 2024 года. В суде свою вину он не признал.

    Напомним, ранее в Жамбылской области суд приговорил к пожизненному сроку мужчину за изнасилование племянницы. 

    Теги:
    Павлодар Регионы Тюрьма Изнасилование Суды Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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