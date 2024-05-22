Обвиненный в шпионаже на Гонконг британец найден мертвым

37-летний бывший британский морской пехотинец, обвиненный в сотрудничестве с разведкой Китая, найден мертвым в парке Мейденхеда недалеко от Лондона, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Полиция объявила о его смерти во вторник. Смерть Трикета официально признана «смертью при невыясненных обстоятельствах» и, как объявила полиция, ее причины постараются выяснить при вскрытии.

Мэтью Трикет, работавший иммиграционным чиновником, также был директором охранной фирмы.

13 мая ему и еще двум британцам китайского происхождения предъявлены обвинения в сотрудничестве с гонконгской разведкой. При этом обвиненных не заключили под стражу, а отпустили до суда, который должен начаться 24 мая. Судья Луиза Сьесиора лишь запретила им выезжать за границу, выходить из дома с 10 вечера до 5 утра и предписала отмечаться в полиции.

Полиция в начале мая задержала 11 человек по делу, но большинство из них были отпущены без обвинений.

Вечером вторника в парке Мейденхеда, где нашли тело Трикета, все еще была полицейская палатка. Прокурор запросил заключить Трикета под стражу, но судья отказал. Пекин отверг обвинения в причастности к делу, а власти Гонконга требуют от Британии информацию о деле.