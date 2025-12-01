Обвинения без доказательств: Айдос Сарым о заявлениях по поводу «серого экспорта»

Несмотря на это в сети распространяются сообщения о якобы участии Казахстана в «сером экспорте» в интересах третьих стран. По мнению депутата Мажилиса Парламента РК Айдоса Сарыма, некоторые ресурсы «перегибают» с риторикой и здравым смыслом. Подробнее об этом народный избранник рассказал в интервью нашему изданию.

– Как подобные сообщения влияют на международный имидж Казахстана, а также связано ли это с ударами по инфраструктуре КТК?

– Понимаете, военные действия не лучшее время для здравого смысла. В этих условиях, на мой взгляд, ни одной, ни другой стороне не следует соревноваться в стремлении увеличивать число своих врагов. Напротив, сейчас необходимо более бережно и, возможно, трепетно относиться к союзникам, друзьям, странам, которые проявляют терпение и гибкость по отношению ко всем сторонам конфликта, призывают к миру и предпринимают усилия для его достижения.

Я думаю, что украинская армия и спецслужбы хорошо информированы об инфраструктуре всего побережья Черного моря и прекрасно понимают, какой объект кому принадлежит. Сегодня, когда речь идет о современном оружии, говорить о случайных попаданиях сложно. Это либо целенаправленные диверсии, либо удары высокоточным вооружением. Поэтому, считаю, Украине сейчас нет необходимости стремиться сделать из Казахстана своего врага, соперника или противника. Нужно учитывать и наши интересы, не смешивая их с интересами Российской Федерации. А реакция Астаны, в частности МИДа, была сдержанной и адекватной. Думаю, что должны состояться определенные консультации. Вероятно, следует переговорить с послом Украины в Казахстане, передать обеспокоенность — судя по заявлению, это уже сделано.

Кроме того, сегодня важно вести предметные дискуссии с транснациональными нефтяными компаниями, которые являются нашими партнерами и совладельцами этого имущества. Мы понимаем, что американское правительство оказывает серьезное влияние на Украину, на ее руководство, и что США сегодня — ключевой субъект переговорного процесса. Учитывая, что нефтяной сектор CША является системообразующим не только в Казахстане, но и в самих Соединенных Штатах, с их весом в Конгрессе, в правительстве и так далее, диалог с ними необходим, чтобы наши сигналы воспринимались четче. Повторюсь, военная ситуация ухудшает качество принимаемых решений по обе стороны конфликта.

Поэтому нужно использовать все законные и логичные меры, чтобы интересы наших граждан и нашего государства учитывались при принятии решений о нанесении ударов по инфраструктуре, которая находится в акватории Черного моря, в зоне военной доступности ВСУ.

– Вместе с тем распространяются заявления о том, что Казахстан якобы помогает России обходить санкции. Как Вы могли бы прокомментировать такие сообщения?

– Что касается заявлений о том, что Казахстан помогает обходить санкции России и участвует в сером экспорте, то у нас нет целенаправленной или серой политики. Возможно, есть нарушители, но их выявляют и европейские, и американские коллеги, информируют наше правительство, и по таким компаниям незамедлительно принимаются меры. Их счета блокируются, арестовываются, они попадают в черные списки и так далее.

Если у украинской стороны есть конкретные факты по конкретным компаниям, они могут передать их в рамках дипломатических или иных процедур, затем по ним будут приняты те же меры. Голословные заявления не соответствуют уровню нашего добрососедства и партнерства. При этом союзничество и дружба предполагают доверие и взаимное уважение интересов. Мы не поставляем оружие России, не финансируем войну, а задержанных нарушителей, даже среди наших граждан, судим строго. Казахстан — добросовестный партнер, который четко выполняет свои обязательства и стремится реализовать свое конституционное право. Поэтому к Казахстану могут быть лишь минимальные претензии, и если они возникают, то решаемы и исправимы. Если есть конкретные претензии — пусть их озвучат. Современные возможности финансовой и иной разведки позволяют выявлять бенефициаров торговли, конкретные фирмы и юридических или физических лиц, занимающихся такими схемами. Международная финансовая система достаточно прозрачна. Но обвинять бездоказательно страну, в которой проживает значительная украинская диаспора, по меньшей мере глупо или наивно.

– Насколько справедливы подобного рода заявления, с учетом того, что Казахстан сохраняет приверженность Уставу ООН, международному праву, мирному разрешению конфликта?

– Казахстан неоднократно выступал с мирными инициативами. Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял на ведущих международных площадках о готовности участвовать в переговорном процессе, предоставить свою территорию и обеспечить безопасность для проведения мирных переговоров. На мой взгляд, Казахстан делает все необходимое и возможное в существующих условиях, чтобы помочь Украине выйти из войны достойным образом.

Но если украинская правящая или военная элита считает, что должна превратить в врагов всех, кроме европейцев, — это крайне ошибочный шаг.

Несмотря на военные действия, мы остаемся важными торговыми партнерами, имеем серьезный товарооборот, Казахстан оказывает Украине гуманитарную и иную помощь. Если украинская сторона считает все это ничтожным, тогда стоит вести другие разговоры. Но я не думаю, что сейчас, когда Украина прижата со всех сторон — дипломатически, политически и военным образом, — ей стоит превращать все больше стран во врагов. Напротив, ей нужно искать варианты для увеличения числа сторонников мира, налаживания правильных отношений, расширения торговых связей и так далее.