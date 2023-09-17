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    20:49, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Обвал в траншее теплотрассы оставил без света несколько домов в Алматы

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    В Бостандыкском районе Алматы в жилом комплексе Seven Hills по улице Ескараева произошло отключение электроэнергии из-за обвала грунта в траншее во время реконструкции теплотрассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», предварительно произошел обвал грунта в траншее во время реконструкции теплотрассы на улице Ескараева из-за грубого несоблюдения технологических норм подрядной организацией. Жертв и пострадавших нет.

    «Осыпавшийся земляной слой повредил электрокабели, питающие электроэнергией близстоящие дома. В настоящее время аварийная бригада АО «Алатау Жарык компаниясы» занимается восстановлением подачи электроэнергии в обесточенные здания. Также частично причинен ущерб летней площадке местного кафе. Процесс ликвидации последствий произошедшего взят под контроль городским акиматом», - сообщили в АлТС.

    Отмечается, что в отношении подрядной организации, допустившей возникновение нештатной ситуации, будут приняты соответствующие законодательству меры.


    Теги:
    Алматы ЖКХ Происшествия Происшествия, ЧС
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