Об условиях размещения предвыборной агитации на выборах депутатов Курултая РК на радиоканале «Jibek Joly»

Общие условия предоставления РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан эфирного времени на радиоканале «Jibek Joly» политическим партиям, выдвинувшими партийные списки для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года.

РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан (далее — Предприятие) собственник радиоканала «Jibek Joly» (далее — Радиоканал) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты, условиях размещения агитационных материалов и порядке предоставления эфирного времени на Радиоканале для размещения материалов предвыборной агитации (далее — Агитационные материалы) политическим партиям, выдвинувшим и зарегистрировавшим партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан (далее — Политическая партия).

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Таким образом, размещение Агитационных материалов в эфире Радиоканала осуществляется после 18.00 часов по местному времени 23 июля 2026 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 22 августа 2026 года.

Радиоканал предоставляет эфирное время на основании письменного договора, заключаемого между Предприятием и Политической партией, выдвинувшей партийные списки или с уполномоченным лицом политической партии. Эфирное время предоставляется с учетом имеющихся технических возможностей.

Основанием для заключения договора о предоставлении эфирного времени является письменное заявление Политической партии либо его уполномоченного представителя на имя руководства Предприятия. Количество, хронометраж, предполагаемые дата и время размещения в эфире Агитационных материалов указываются в письменном заявлении Политической партии либо его уполномоченного представителя, которые в последующем закрепляются условиями договора.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Политических партий, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего выдвижение партийного списка;

2) копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя Политической партии;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица для заключения договора (доверенность).

Очередность размещения в эфире Радиоканала Агитационных материалов Политических партий устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются Предприятием.

В случае если к моменту поступления письменного заявления, запрашиваемое время предоставлено другой Политической партии, обратившемуся раньше, либо по техническим возможностям не может быть предоставлено, Предприятие предлагает Политической партии иное время для размещения Агитационных материалов, с учетом технических возможностей Радиоканала.

Агитационные материалы должны быть представлены в Предприятие день в день при подаче письменного обращения в первый день предвыборной агитации, не позднее чем за 6 часов до выхода в эфир, а в последующие — не менее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемого выхода в эфир на Радиоканале.

Агитационные материалы должны соответствовать следующим требованиям:

Формат файла: MP3

Частота дискретизации: 48 000 Гц (48 kHz)

Битрейт: не менее 320 kbps

Стерео

Аудиоматериалы предоставляются на внешних носителях (жесткий диск, флеш-карта) либо путем предоставления ссылки на электронное хранилище.

Одновременно с видеоносителем предоставляется расшифровка текста, являющегося содержанием Агитационного материала, подписанного лицом, уполномоченным на подписание договора о предоставлении эфирного времени.

Агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, лицах, сделавших заказ, а также сведения об источниках финансирования. Запрещаются изготовление агитационных материалов за пределами территории Республики Казахстан, распространение анонимных агитационных материалов, а также использование материалов, изготовленных не на текущую кампанию.

Агитационные материалы должны содержать звуковую информацию об их оплате, источниках финансирования.

Политические партии, предоставившие Агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора сообщение в эфир Агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушения.

Предприятие отказывает в выпуске в эфир Агитационных материалов, если они провозглашают идеи насильственного изменения основ конституционного строя, посягательства на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан, нарушения общественного порядка, подрыва национальной безопасности, войны, вооруженных конфликтов, социального, расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни, культа жестокости и насилия, а также призывают к совершению таких действий.

Предприятие отказывает в выходе в эфир Агитационных материалов в случае наличия в них информации, заведомо порочащей честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов или политической партии.

Условия и порядок предоставления эфирного времени, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Предоставление эфирного времени для размещения агитационных материалов на радиоканале JibekJoly

№ Наименование услуги Время выхода Стоимость,тенге с НДС 1 Размещение аудиороликов 06:00-24:00 650 тенге за 1 секунду 2 Размещение специальных репортажей, интервью 06:00-24:00 1000 тенге за 1 секунду

Оплата по заключенному договору за распространение Агитационных материалов на Радиоканале осуществляется на основании выставленного Предприятием счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Письменные заявления принимаются Предприятием с 23 июля 2026 года по 18 августа 2026 года включительно, кроме выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13:00 до 14:30 часов, по адресу: город Астана, улица Акмешит 3, 06 этаж, офис 606, телефоны 570269 (внут. 620.)

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.

РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента

Республики Казахстан» Управления делами

Президента Республики Казахстан