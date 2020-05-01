Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Обучающиеся в России туркестанские студенты возвращаются на родину

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Мая 2020, 14:35
Обучающиеся в России туркестанские студенты возвращаются на родину

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты Туркестанской области, обучающиеся в Российской Федерации, возвращаются в страну. После специальной проверки, прибывшую молодежь обеспечивают продовольствием и транспортом, организованным акиматом области, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает региональная служба коммуникаций Туркестанской области, на прошлой неделе благодаря слаженной работе организаторов около 30 студентов уже прибыли в Казахстан.

С целью предотвращения распространения вируса COVID-19 11 студентов проходят медицинское обследование в Восточно-Казахстанской области, 11 в Павлодаре, 5 в Северо-Казахстанской области и 2 в Костанайской области.

«На сегодня 10 студентов прошли медицинское обследование и были признаны здоровыми.

В настоящее время студенты, прошедшие тщательную медицинскую проверку, были отправлены на родину в Туркестанскую область. Специалисты отмечают, что в России учатся тысячи казахстанских студентов. В связи с объявленным чрезвычайным положением вся молодежь возвращается в страну», - отметили в РСК Туркестанской области.


Туркестанская область   Образование   Вузы   Россия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде