Обучающиеся в России туркестанские студенты возвращаются на родину

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты Туркестанской области, обучающиеся в Российской Федерации, возвращаются в страну. После специальной проверки, прибывшую молодежь обеспечивают продовольствием и транспортом, организованным акиматом области, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает региональная служба коммуникаций Туркестанской области, на прошлой неделе благодаря слаженной работе организаторов около 30 студентов уже прибыли в Казахстан.

С целью предотвращения распространения вируса COVID-19 11 студентов проходят медицинское обследование в Восточно-Казахстанской области, 11 в Павлодаре, 5 в Северо-Казахстанской области и 2 в Костанайской области.

«На сегодня 10 студентов прошли медицинское обследование и были признаны здоровыми.

В настоящее время студенты, прошедшие тщательную медицинскую проверку, были отправлены на родину в Туркестанскую область. Специалисты отмечают, что в России учатся тысячи казахстанских студентов. В связи с объявленным чрезвычайным положением вся молодежь возвращается в страну», - отметили в РСК Туркестанской области.