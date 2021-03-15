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    18:15, 14 Март 2021 | GMT +6

    Обсуждены вопросы по благоустройству средневекового городища Сауран

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Под председательством директора департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Кумис Сеитовой состоялось заседание научно-методического совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан».

    В совещании приняли участие директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов, директор Отырарского государственного археологического заповедника-музея Жангельды Макашев, заместитель акима города Туркестана Жандос Тасов, представители учреждения «Казреставрация», историки, ученые и руководители подрядных организаций.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы по координации проектов по реконструкции, модернизации исторических мест на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, благоустройству средневекового городища Сауран, строительству визит-центра и повышению туристического потенциала, обустройству покрытия части цитадели городища Культобе, реконструкции городища Отрар.



    Теги:
    Культура Туркестанская область История Казахстана
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