Обсуждены вопросы по благоустройству средневекового городища Сауран

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Под председательством директора департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Кумис Сеитовой состоялось заседание научно-методического совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан».

В совещании приняли участие директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов, директор Отырарского государственного археологического заповедника-музея Жангельды Макашев, заместитель акима города Туркестана Жандос Тасов, представители учреждения «Казреставрация», историки, ученые и руководители подрядных организаций.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по координации проектов по реконструкции, модернизации исторических мест на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, благоустройству средневекового городища Сауран, строительству визит-центра и повышению туристического потенциала, обустройству покрытия части цитадели городища Культобе, реконструкции городища Отрар.