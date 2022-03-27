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Обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и нидерландского города Роттердама

Автор:  
Арнур Рахимбеков
27 Марта 2022, 17:00
Обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и нидерландского города Роттердама

БРЮССЕЛЬ-ГААГА. КАЗИНФОРМ - Новые перспективы сотрудничества между Казахстаном и Роттердамом обсуждены в мэрии портового города Нидерландов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев провел встречу с мэром г.Роттердам Ахмедом Абуталебом.

В рамках встречи посол РК проинформировал собеседника о позиции нашей страны в связи с ситуацией в Украине, а также о решении Главы государства К.Токаева об оказании гуманитарной помощи украинской стороне и готовности выступить в качестве медиатора, принятым по итогам его переговоров с президентом Украины В.Зеленским.

Также стороны обменялись мнением о перспективах развитии площади Астаны (Astanaplein) в Роттердаме, основанной в 2015 г. после официального визита Елбасы в Нидерланды в марте 2014 г.

Собеседниками была отмечена схожесть Алматы и Роттердама в вопросе мультикультурализма. В этом контексте договорились придать новый импульс культурному сотрудничеству, а также обсудили возможности обмена визитами на уровне руководителей городов для укрепления установленных связей.

Город Роттердам является экономическим центром Нидерландов. Неформальное название Роттердама - «ворота в Европу». Город по праву является стратегически важным логистическим объектом, в виду того, что ключевые товары первой необходимости (энергоносители, насыпные грузы, продукты и др.), предназначенные для европейских стран, проходят именно через портовую инфраструктуру. Порт Роттердама генерирует около 6% от ВВП КН (50 млрд. евро).


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