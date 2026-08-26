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    Обсуждение книги «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» прошло в Алматы

    В Алматы прошел круглый стол, на котором обсудили новую книгу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз». Встреча состоялась в Доме дружбы с участием представителей научного, литературного сообщества и государственных органов, передает агентство Kazinform.

    Обсуждение книги «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» прошло в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Модератором экспертной встречи выступил заместитель акима города Алматы, кандидат политических наук Абзал Нукенов. Открывая заседание, он отметил особую ценность президентского труда, подчеркнув, что глубокий опыт Главы государства в сфере внутренней и внешней политики придает каждому изложенному тезису исключительный вес.

    Обсуждение книги «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» прошло в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    По словам заместителя акима, книга содержит ответы на множество актуальных вопросов, возникающих в практической деятельности управленцев, и служит надежным ориентиром при принятии ответственных решений. Он подчеркнул, что знакомство с этим трудом помогает лучше понять логику государственных реформ и исторический путь страны.

    — Я глубоко убежден, что мы не должны оставлять эти слова просто текстом на страницах книги. Важно применять их на практике в самых разных отраслях. Они могут служить ориентиром для людей всех возрастов, в первую очередь, для нашей молодежи и специалистов. Также следует отметить высокую прикладную значимость данного труда, его особую ценность в практическом применении, — отметил заместитель акима.

    Обсуждение книги «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» прошло в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Продолжил обсуждение известный государственный и общественный деятель, член Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин. В своем выступлении он поделился размышлениями об эволюции взгляда политического лидера на судьбу народа и общество, а также вспомнил архивные исторические эпизоды.

    — В книге видно, как будущий лидер страны впитывал в себя строгие принципы и исторический опыт через наставничество и события прошлых лет, начиная со времен своей работы в Китае. И я, вспоминая свою работу редактором в газете «Егемен Қазақстан» в 1995 году, хочу отметить высокую ответственность Касым-Жомарта Токаева. Став министром иностранных дел в период становления демократии, он сразу же откликнулся на мою просьбу и оперативно подготовил программную статью для нашей газеты, — поделился воспоминаниями Нурлан Оразалин.

    Обсуждение книги «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» прошло в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Дискуссия в рамках круглого стола также включила выступления участников встречи, среди которых были академик Зейнеп Базарбаева, президент казахстанского отделения ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин, директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Анар Фазылжан, и другие. 

    Обсуждение книги «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» прошло в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Напомним, что 5 августа вышел масштабный сборник выступлений, докладов и размышлений Главы государства с 1994 года по настоящее время. Книга включает 21 раздел о государственном управлении, верховенстве закона, цифровизации, молодежной политике, экологии и инициативе «Таза Қазақстан». Труд адресован широкой аудитории, интересующейся историей современного Казахстана.

    Книги Культура Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор