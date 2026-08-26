Обсуждение книги «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» прошло в Алматы

В Алматы прошел круглый стол, на котором обсудили новую книгу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз». Встреча состоялась в Доме дружбы с участием представителей научного, литературного сообщества и государственных органов, передает агентство Kazinform.

Модератором экспертной встречи выступил заместитель акима города Алматы, кандидат политических наук Абзал Нукенов. Открывая заседание, он отметил особую ценность президентского труда, подчеркнув, что глубокий опыт Главы государства в сфере внутренней и внешней политики придает каждому изложенному тезису исключительный вес.

Фото: акимат Алматы

По словам заместителя акима, книга содержит ответы на множество актуальных вопросов, возникающих в практической деятельности управленцев, и служит надежным ориентиром при принятии ответственных решений. Он подчеркнул, что знакомство с этим трудом помогает лучше понять логику государственных реформ и исторический путь страны.

— Я глубоко убежден, что мы не должны оставлять эти слова просто текстом на страницах книги. Важно применять их на практике в самых разных отраслях. Они могут служить ориентиром для людей всех возрастов, в первую очередь, для нашей молодежи и специалистов. Также следует отметить высокую прикладную значимость данного труда, его особую ценность в практическом применении, — отметил заместитель акима.

Фото: акимат Алматы

Продолжил обсуждение известный государственный и общественный деятель, член Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин. В своем выступлении он поделился размышлениями об эволюции взгляда политического лидера на судьбу народа и общество, а также вспомнил архивные исторические эпизоды.

— В книге видно, как будущий лидер страны впитывал в себя строгие принципы и исторический опыт через наставничество и события прошлых лет, начиная со времен своей работы в Китае. И я, вспоминая свою работу редактором в газете «Егемен Қазақстан» в 1995 году, хочу отметить высокую ответственность Касым-Жомарта Токаева. Став министром иностранных дел в период становления демократии, он сразу же откликнулся на мою просьбу и оперативно подготовил программную статью для нашей газеты, — поделился воспоминаниями Нурлан Оразалин.

Фото: акимат Алматы

Дискуссия в рамках круглого стола также включила выступления участников встречи, среди которых были академик Зейнеп Базарбаева, президент казахстанского отделения ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин, директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Анар Фазылжан, и другие.

Фото: акимат Алматы

Напомним, что 5 августа вышел масштабный сборник выступлений, докладов и размышлений Главы государства с 1994 года по настоящее время. Книга включает 21 раздел о государственном управлении, верховенстве закона, цифровизации, молодежной политике, экологии и инициативе «Таза Қазақстан». Труд адресован широкой аудитории, интересующейся историей современного Казахстана.