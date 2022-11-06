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    15:05, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Обстановка в регионе стабильная - акимат об инциденте в Алматинской области

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    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматинской области сделал заявление касательно конфликта, произошедшего в Есике, в результате которого пострадали пять человек и один погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата области, в ночь на 6 ноября в Центральную районную больницу Енбекшиказахского района поступили пять мужчин с различными ножевыми и огнестрельным ранениями.

    «Один из пациентов позже от полученных ранений скончался в больнице. Двое, после оказания первой помощи, были переведены на амбулаторное лечение и отпущены домой. Еще двое мужчин были незамедлительно госпитализированы в реанимационное отделение», - утончили в пресс-службе акимата.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 ч.2 п.1, 6, 7 и 9 УК РК.

    «Обстановка в регионе стабильная. Конфликт носит бытовой характер», - добавили в акимата.

    Ранее сообщалось, что пять человек поступили в больницу с ранениями, один погиб в Алматинской области.


    Теги:
    Акимат Общество Алматы Другие государственные органы Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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