Обстановка в регионе стабильная - акимат об инциденте в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматинской области сделал заявление касательно конфликта, произошедшего в Есике, в результате которого пострадали пять человек и один погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата области, в ночь на 6 ноября в Центральную районную больницу Енбекшиказахского района поступили пять мужчин с различными ножевыми и огнестрельным ранениями.

«Один из пациентов позже от полученных ранений скончался в больнице. Двое, после оказания первой помощи, были переведены на амбулаторное лечение и отпущены домой. Еще двое мужчин были незамедлительно госпитализированы в реанимационное отделение», - утончили в пресс-службе акимата.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 ч.2 п.1, 6, 7 и 9 УК РК.

«Обстановка в регионе стабильная. Конфликт носит бытовой характер», - добавили в акимата.

Ранее сообщалось, что пять человек поступили в больницу с ранениями, один погиб в Алматинской области.