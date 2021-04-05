Обследования по выявлению саранчи начались в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В южных регионах республики начались весенние обследования по кубышкам саранчовых вредителей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК

В этом году для выявления очагов стадных саранчовых вредителей планируется обследовать порядка 38 млн гектаров земли с привлечением 524 единиц автотранспорта и 1230 обследователей с использованием GPS навигаторов. Также на приграничных регионах готовятся совместные обследования с Россией, Китаем и Узбекистаном.

Тем временем в южных регионах страны уже начались работы по обследованию. Весеннее обследование позволит определить состояние перезимовавших саранчовых кубышек и спрогнозировать ситуацию для проведения химической обработки в подтвержденных площадях.

Как ранее сообщалось, в этом году по республике прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 640 тысяч гектаров. На борьбу с саранчой из республиканского бюджета предусмотрено порядка 2 миллиарда тенге. На эти средства закуплены в достаточном объеме пестициды и услуги по химическим обработкам на всю прогнозируемую площадь.

Кроме того, на центральном складе имеется необходимый дополнительный запас пестицидов.

К обработкам планируется привлечь 183 единицы специальной опрыскивающей техники (150 единиц наземных опрыскивателей, 12 самолетов, 13 единиц судов сверхлегкой авиации (СЛА) и 8 единиц аэрозольных газогенераторов (ГАРД)).

Отмечено, что химические обработки в регионах будут начаты по мере выявления очагов распространения саранчовых вредителей. Для этого комитет совместно с акиматами областей утвердили планы работ по организации мониторинга и химическим обработкам.