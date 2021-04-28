Обследование улично-дорожной сети проводится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление городской мобильности Алматы совместно с АО «КаздорНИИ» проводит обследование улично-дорожной сети города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обследование позволяет собирать эксплуатационные показатели проезжей части (ровность, колейность, дефекты, шероховатость и др.), видеоматериалы, а также геометрические параметры автомобильной дороги. Передвижная дорожная лаборатория оборудована системами синхронизации данных, определения и анализа проблемных участков, автоматической классификации трещин, определения модули упругости слоев дорожной конструкции. Лазерные сканеры позволяют более точно определять дефекты проезжей части и сократить сроки выполнения работ», - отметили в Управлении.

Диагностика позволяет производить высококачественные трехмерные изображения, а также создавать профиль покрытия, получать результаты в цифровых форматах с возможностью интеграций с другими аналитическими системами.

Многофункциональная диагностическая система применяется для комплексной инструментальной оценки состояния проезжей части автомобильных дорог и анализа полученных данных с целью назначения оптимальных ремонтных мероприятий. Также данные меры позволят сделать мониторинг и прогнозирование состояния проезжей части.

«В результате специалисты получают отчет о результатах инструментальных обследований автомобильных дорог и улиц, на основании которого определяются оптимальные виды ремонтных мероприятий. Кроме того, данное обследование дает возможность создать цифровую систему управления улично-дорожной сетью городов (базы данных) с возможностью прогнозирования состояния проезжей части и финансовых затрат на основе обследований», - отметили в Управлении.

Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе мониторинга дорожных работ совместно с акиматом Алатауского района выявлены нарушения.