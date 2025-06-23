Общий вклад ЕБРР в экономику Казахстана превышает 1,2 млрд евро

Управляющий директор по Центральной Азии и Монголии ЕБРР Хусейн Озхан отметил, что Казахстан является одной из важнейших стран для деятельности банка в регионе Центральной Азии.

При этом он подчеркнул принимаемые Казахстаном меры для улучшения инвестиционного климата. По его словам, ЕБРР поддерживает Казахстан в проведении структурных реформ, в том числе в банковском секторе, развитии «зеленой» экономики, реализации Национального инфраструктурного плана.

- В целом, что касается хода реформ в Казахстане, то мы отмечаем положительную динамику. Положительная динамика происходят в разных сферах, в том числе в области инфраструктуры. В этой связи Национальный инфраструктурный план является очень важным, и играет большое значение. Также идет пересмотр банковского законодательства. Осуществляются реформы в других сферах, которые привлекают инвестиции и позволяют улучшить инвестиционный климат в стране. Очень важно отметить реформы, которые проходят или касаются «зеленой» повестки, темпы этой реформы постоянно ускоряются, - сказал Хусейн Озхан.

Одним из ключевых направлений ЕБРР является государственно-частное партнерство (ГЧП). Именно через механизм ГЧП возможно обеспечить устойчивое финансирование инфраструктурных проектов и снизить нагрузку на бюджет. В качестве успешных примеров были названы проекты Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) и Кокшетауской больницы.





- Мы считаем, что больше проектов может быть реализовано на основе этого принципа. Со своей стороны мы готовы и далее оказывать содействие Казахстану в расширении ГЧП-проектов, поскольку это важный инструмент как для обеспечения долгосрочного финансирования и развития, так и для снижения нагрузки на бюджет, - подчеркнул Хусейн Озхан.





В целом, в 2024 году банк инвестировал в экономику Казахстана рекордные 930 млн евро, реализовав 25 проектов, и содействовал привлечению дополнительных 300 млн евро. Общий вклад в экономику Казахстана составил свыше 1,2 млрд евро. Инвестиционные проекты охватывают широкий круг секторов - от инфраструктуры и энергетики до поддержки МСБ бизнеса, женского предпринимательства, «зеленой» экономики и сырьевых материалов.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Астану для участия в 37-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.