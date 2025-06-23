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    12:52, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан углубляет сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Астану для участия в 37-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Казахстан углубляет сотрудничество с ЕБРР
    Фото: Правительство РК

    Обсуждены вопросы сотрудничества в области развития транспортной инфраструктуры, «зеленой» энергетики, МСБ, сельского хозяйства, информационных технологий и др.

    — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание роли Европейского банка реконструкции и развития, активно участвующего в работе по развитию национальной экономики и модернизации инфраструктуры. Мы с вами тесно сотрудничаем по многим направлениям и высоко ценим стратегический характер взаимодействия. Наш фокус ориентирован на трансформацию экономического развития в пользу увеличения качественного роста и повышения благосостояния населения. Только в прошлом году мы с Вами подписали 25 новых проектов на рекордную сумму $935 млн в перспективных сферах. Правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнерства с Европейским банком реконструкции и развития по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Казахстан углубляет сотрудничество с ЕБРР
    Фото: Правительство РК

    Как сообщили в Правительстве, в прошлом году ЕБРР более чем в 3 раза увеличил объем ежегодных инвестиций в казахстанскую экономику. Сторонами было подписано 25 проектов, среди которых строительство новых очистных сооружений и сопутствующей инфраструктуры в Актобе, первый крупный проект ГЧП по строительству многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау и др. Упор был сделан на поддержку малого и среднего бизнеса путем консультирования и предоставления кредитных линий через отечественные финансовые институты. В целом текущий портфель включает 129 активных проектов на сумму более $3,2 млрд, из которых 75% приходится на сектор устойчивой инфраструктуры. Всего за период совместной работы пул составил 340 проектов на сумму $11,6 млрд.

    В ходе встречи рассмотрен проект строительства подстанции в городе Астане, необходимый для повышения надежности электроснабжения и обеспечения растущих потребностей столицы в электроэнергии. Внимание также уделено совместной разработке страновой платформы РК по справедливому энергетическому переходу (Just Energy Transition Partnership). Платформа JETP станет важным инструментом привлечения «зеленых» инвестиций в отрасль энергетики.

    Казахстан углубляет сотрудничество с ЕБРР
    Фото: Правительство РК

    Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо отметила рекордное увеличение объемов инвестиций ЕБРР в РК в прошлом году, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия с Казахстаном и совместной реализации проектов в области устойчивой экономики. ЕБРР поддержит реализацию проектов в рамках Национального инфраструктурного плана до 2029 года.

    В рамках встречи состоялось подписание соглашения между АО «НК „КазАвтоЖол“ и ЕБРР по финансированию реконструкции участка автомобильной дороги Актобе — Улгайсын, протяженностью 136 км. Дорога будет 1 технической категории с 4-х полосным движением, общая протяженность — 234 км. Проект является важным для развития транспортной связанности и обеспечения транзитного потока через территорию РК.

    Теги:
    Правительство РК Инвестиции Сотрудничество ЕБРР Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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